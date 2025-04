Cyberpunk: Großes Crossover mit Open World-Spiel angekündigt – „So cool!“

Für Fans von Night City sind abgedrehte Crossover-Projekte keine Neuheit. Immerhin stürzten sich Johnny Silverhand und Konsorten im Dezember letzten Jahres in die Battle Royale-Welt von Fortnite. Jetzt hat sich offenbar auch die Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners in ein Crossover verwickelt – oder zumindest sehr bald.

„Die Zusammenarbeit zwischen Wuthering Waves und Cyberpunk: Edgerunners wird voraussichtlich 2026 starten“, heißt es in einem Twitter-Posting des offiziellen Accounts @Wuthering_Waves vom 19. April. Wuthering Waves ist ein Open World-Actionspiel des chinesischen Entwicklungsstudio Kuro Games (Punishing: Gray Raven), dessen Full Release am 28. April erfolgen soll. Aber was hat ein Stück Night City in der Anime-Welt von Wuthering Waves zu suchen?

Cyberpunk-Crossover im kommendem Open World-Spiel

Eine ähnliche Ankündigung erfolgte passenderweise über den Twitter-Account @edgerunners mit „Eine neue Welle kommt nach Night City“, natürlich augenzwinkernd bezugnehmend auf den Titel Wuthering Waves. Eine Bekanntmachung, die in den Kommentarspalten sogar den US-amerikanischen Synchronsprecher Zachary Aguilar (Demon Slayer, Genshin Impact) auf den Plan ruft: „So cool!“, schreibt der Sprecher des Charakters David Martinez aus der englischen Version der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners.

Abseits dieser namhaften Personalie, spekulieren die Fans natürlich längst fleißig, was dieses Cyberpunk-Crossover konkret beinhalten könnte. Eine Mutmaßung lautet naheliegenderweise, dass uns Protagonist*innen Rebecca, Lucy und David aus Edgerunners als spielbare Charaktere in Wuthering Waves präsentiert werden. Einer weiteren Vermutung zufolge, könnte direkt ein Teil der Spielwelt von Wuthering Waves dem dystopischen Night City gewidmet sein. Bis weitere Informationen von offizieller Seite vorliegen, bleiben das aber nicht mehr als Vermutungen.

Reinspielen in Wuthering Waves

Wer einen spielerisch wertvollen Vorgeschmack auf das „planmäßig im Jahr 2026 starten[de]“ Crossover bekommen möchte, muss nicht bis nächstes Jahr ausharren. Beispielsweise im Epic Games Store könnt ihr bereits heute in die Fantasy-Open World von Wuthering Waves kostenfrei eintauchen. Eine Nutzer*innenbewertung von 4,6 von 5 Sternen spricht für Spielspaß. Auch die Pressestimme beispielsweise unserer englischsprachigen Kolleg*innen von IGN fällt wohlwollend aus, wenn „Blitzschnelle Kämpfe und reizvolle Erkundungstouren eine glanzlose Geschichte aufwiegen“.

Anders gesagt: Wer auf Videospiele mit Fokus auf Entdeckungsreisen steht, zudem der Anime-Ästhetik etwas abgewinnen kann, und sich in actiongeladenen Rollenspielen mit Open World heimisch fühlt, könnte an einem Wuthering Wave Gefallen finden. Übrigens: Solche Crossover-Projekte zwischen Anime-Rollenspielen und großen Videospielreihen sind durchaus nicht unüblich. Man denke nur an damals zurück, als Aloy aus Horizon Zero Dawn in Genshin Impact als Gastfigur aufschlug.

