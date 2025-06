Cyberpunk-Hit: Großer Tag für Fans jetzt angekündigt – „Aufregend!“

Geht die Erfolgsgeschichte rund um Cyberpunk Edgerunners jetzt tatsächlich in die nächste Runde? Zumindest die Vorzeichen verdichten sich nochmal, genauer nach einem aktuellen Twitter-Posting des offiziellen Accounts @edgerunners. Über den wurde nämlich am 3. Juni mitgeteilt, Cyberpunk Edgerunners wird vom 3. bis zum 6. Juli auf der diesjährigen Anime Expo in Los Angeles vertreten sein.

Branchenkenner*innen wissen natürlich: Bei der Anime Expo handelt es sich um die größte Convention zu Anime und Manga in Nordamerika. Die Messe deckt ein Themenspektrum von Cosplays bis hin zu Gameshows ab, bietet aber auch Konzerte. Zugegen sind namhafte Kreativschaffende aus der Unterhaltungsindustrie – wie Regisseur*innen oder Synchronsprecher*innen. Doch geht die Ankündigung von @edgerunners wirklich zwingend mit einer Rückkehr Night City auf dem heimischen Bildschirm einher?

Cyberpunk: Edgerunners könnte bald in die nächste Serien-Runde gehen

„Hey, Freunde!“, verkündete der offizielle Twitter-Account zur Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners kumpelhaft. Es folgte die Ankündigung, man würde – wie eingangs erwähnt – an der Anime Expo in Los Angeles vom 3. bis zum 6. Juli 2025 teilnehmen. Abschließend hieß es: „Bleibt dran – der nächste Datatrop ist fast da“. Datadrop ist natürlich an die Redensart im Cyberpunk-Kosmos angelehnt, in der ein Datatrop das Bekanntmachen einer neuen Information meint.

Mit einem hibbeligen „Aufregend!“ reagiert mancher auf die Ankündigung:

Abgesehen von einer ergänzenden Info-Grafik im Cyberpunk-Stil, hält das Twitter-Posting keine weiteren Informationen parat. Das hält die Fans allerdings nicht davon ab, sich in Vorfreude zu üben. „Falls es eine neue Staffel gibt, wäre ich überglücklich. Selbst mit einer komplett neuen Besetzung wäre es der Hammer“, schreibt beispielsweise ein*e Twitter-Nutzer*in – und bildet damit direkt die beiden wichtigsten Aspekte in der Kommentarspalte ab. Einerseits ist da die pure Vorfreude aus der Fanbase, eine neue Netflix-Staffel zu Cyberpunk Edgerunners könne bevorstehen.

Andererseits wurde die Handlung der zehn Episoden umfassenden Netflix-Serie bis zu einem abschließenden Schlusspunkt erzählt. Die Geschichte von Cyberpunk Edgerunners ist also zu Ende – und dennoch steht die Tür offen für weitere, animierte Serienprojekt aus der Welt von Cyberpunk 2077. Und das ist mehr als nur Spekulation …

Erst im September letzten Jahres wurde ein Statement Michal Nowakowskis medial aufgegriffen. Der Mann ist einer der Geschäftsführer bei CD Projekt. Im Rahmen einer Konferenz, bei dem das Studio seine Ergebnisse präsentierte – dem sogenannten Earnings Call – bestätigte Nowakowski, sein Team fasse weitere Animationsprojekte im Cyberpunk-Universum ins Auge. Im selben Monat wurde vonseiten Netflix‘ ein 20-sekündiger Teaser veröffentlicht, der eine „Rückkehr nach Night City“ angekündigte, aber nicht viel mehr.

Dass Cyberpunk beim Streaming-Giganten in die nächste Runde geht, darf also als gesichert angesehen werden. Wie genau, und ob die Macher*innen den Fans bei der Anime Expo 2025 konkrete Infos in die Hände drücken, bleibt abzuwarten. Jedenfalls schon heute geht’s ganz kostenlos mit dem Cyberpunk Edgerunners-Prequel weiter.

