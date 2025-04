Cyberpunk-Klassiker: Scheitert die Fortsetzung zu einem „der besten Spiele aller Zeiten“?

„Das letzte Deus Ex war eines der besten Spiele aller Zeiten“, schreibt ein begeisterter Spieler auf Twitter, nachdem die Nachricht zu den gescheiterten Sequel-Bemühungen die Runde gemacht haben. Wie nämlich unsere unseren englischsprachigen Kolleg*innen von Insider Gaming berichtet haben, hat sich Eidos-Montreal in der Vergangenheit erfolglos darum bemüht, eine Fortsetzung des Cyberpunk-Spiels auf den Weg zu bringen.

Wir erinnern uns: Den Auftakt machte 2000 das allererste Deux Ex, bis heute ein Kultklassiker und Genre-Wegbereiter für Action-Rollenspiele. Es folgten das weniger wohlwollend aufgenommene Deus Ex: Invisible War (2003), oder das wieder erfolgreiche Deus Ex: Mankind Divided (2016) – hinter Letzterem steckte auch Eidos-Montreal. Wieso scheiterte das Studio also an einer Fortsetzung zu einem positiv besprochenem Titel?

Cyberpunk-Spiele mit unsicherer Zukunft: Deus Ex

Die Meldungen zu Entlassungen in der Videospielindustrie wollen nicht abreißen. Erst vor wenigen Tagen hat es Eidos Montreal (Thief, Shadow of the Tomb Raider) erwischt, wo man sich „von 75 wertvollen Mitarbeitenden trennen“ musste. Im Zuge dieser Bekanntmachung, will das vertrauenswürdige Medium Insider Gaming herausgefunden haben: Das kanadische Entwicklungsstudio war in der Vergangenheit darum bemüht, ein neues Deus Ex-Spiel an externe Partner und Publisher heranzutragen.

Ab Minute 55:42 im Podcast Insider Gaming Weekly: das wohl frühzeitig gescheiterte Deus Ex-Sequel:

Mehr noch: Das Studio soll einen neuen Titel der Cyberpunk-Reihe wiederholt potenziellen Partner vorgeschlagen haben – mit dem Ergebnis, dass Deus Ex mitunter als „zu nischig“ bewertet wurde. Anders gesagt: Potenzielle Geldgeber*innen scheuten das Risiko, zum Zeitpunkt jetzt der Marke Deus Ex finanzielle Zuwendung zu schenken. Jenseits davon ist nicht viel zu dieser gepitchten Deus Ex-Fortsetzung bekannt – außer vielleicht, dass das vorgeschlagene Konzept „charmant und einzigartig“ war, wie es bei Insider Gaming heißt.

Zugleich soll das Konzept nicht den „Erwartungen oder Standards entsprochen haben, die typischerweise mit der Marke Deus Ex verbunden werden“. Nebenbei bemerkt: Dieses Konzept soll nichts mit jenem Deux Ex-Spiel zu tun haben, welches im Januar letzten Jahres Sparmaßnahmen der Embracer Group zum Opfer gefallen ist. Kurioserweise ein abgesägter Titel, der eigentlich mit einem Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED in Konkurrenz treten sollte.

Apropos Night City: So gut läuft der Rollenspielkracher Cyberpunk 2077 der Nintendo Switch 2. Bleibt jenseits davon abzuwarten, ob ein Klassiker wie Deus Ex in den nächsten Jahren nochmal eine Chance bekommt.

