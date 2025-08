Cyberpunk-Kosmos: Fanliebling erstmals spielbar – „Sie passt perfekt rein“

Crossover-Content zu Cyberpunk 2077 ist rar gesät: Es gibt ein paar Quests in Death Stranding, einen Satz Spielkarten in Balatro und die fast schon obligatorischen Inhalte für Fortnite und Rocket League. In diese Runde reiht sich demnächst auch Guilty Gear Strive ein.

Das bunte 2D-Prügelspiel von Arc System Works aus dem Jahr 2021 wird weiterhin mit neuen Charakteren bedacht – die vierte im Season Pass 4 ist den Fans des eingangs erwähnten dystopischen Franchises und besonders dem Anime-Ableger wohl bekannt.

Guilty Gear Strive trifft auf Cyberpunk: Edgerunners

Guilty Gear Strive kann bereits mit einer illustren Runde an außergewöhnlichen Kämpfer*innen aufwarten – generell ist die Reihe bekannt für ihr ungewöhnliches und mitunter spektakuläres Charakterdesign, unter anderem zu bewundern bei Ramlethal Valentine, Bedman, Dr. Faust oder A.B.A. Daher kam das Spiel auch ganz gut vier Jahre lang ohne Crossover-Charaktere aus – die bei Prügelspielen ja eigentlich gang und gäbe sind. Voriges Jahr würde dann doch einer angekündigt: Lucy aus der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners.

Seht hier den offiziellen Trailer zu Lucy in Guilty Gear Strive:

CD Projekt Red, Entwicklerstudio hinter Cyberpunk 2077, war das erste Studio, das von Arc System Works für eine Kollaboration angefragt wurde. Ursprünglich wollte man eigentlich Ciri aus The Witcher – schlussendlich habe man sich aber auf Lucy aus dem Anime-Spin-off Cyberpunk: Edgerunners geeinigt, welche nicht nur bei Fans des Videospiels auf großen Zuspruch gestoßen ist.

Die dramatische Story und besonders das Schicksal der Co-Protagonistin sind den Fans auch über drei Jahre nach Veröffentlichung der Serie noch gut im Gedächtnis. „Ich verfluche euch, dass ihr dieses Lied spielt“, schreibt ein Fan und spielt auf den Song „I really wanna stay at your house“ von Rosa Walton an, der bei Minute 1:05 einsetzt und Flashbacks zu einer der emotionalsten Szene der Serie hervorruft.

„Sie passt perfekt in das Spiel“, lässt sich ein weiterer Kommentar lesen. Lucy greift – eines Netrunners aus dem Cyberpunk-Universum würdig – mit Quickhacks an und verursacht damit beispielsweise Resistenz-Fehler oder Algorithmus-Fehlfunktion. „Ich kann es kaum erwarten, wie sie Sol Badguy in eine Cyber-Psychose quickhackt“, freut sich schon ein Fan. Tolle Zeiten brechen also an für Liebhaber*innen der Serie, ist doch auch eine zweite Staffel überraschend angekündigt worden. In Guilty Gear Strive wird Lucy am 21. August als DLC-Charakter erscheinen.

