Cyberpunk-Saga: Neuer Release lässt Fan-Träume wahr werden – „Haltet an euren Wünschen fest“

Cyberpunk: Edgerunners ist ein Phänomen innerhalb eines Phänomens: Die Anime-Serie, die in der gleichen Welt spielt wie das dystopische Action-RPG Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, hat vor drei Jahren die Massen von dem Bildschirm gefesselt, berührt, zum Weinen gebracht oder vielleicht gerade erst dadurch zu Fans des Franchises gemacht.

Und wer es kaum erwarten kann, bis die kürzlich angekündigte zweite Staffel endlich erscheint, alles Mögliche an Merchandise angesammelt hat – von BluRay-Box über Gesellschaftsspiel bis hin zu Funkopop-Figuren –, hat sicher nur noch einen Wunsch offen, der jetzt im Store von CD Projekt Red erfüllt wird.

Cyberpunk: Edgerunners – David und Lucy so nah wie nie

Mit den Hauptcharakteren der Serie – David Martinez und Lucy Kushinada – könnt ihr nämlich jetzt von der düsteren Metropole Night City in die „Stadt der Träume abdriften“, wie es in der Beschreibung der Produkte heißt, die eine sehr spezielle Sehnsucht erfüllen sollen. Die beiden beliebten Charakter gibt es jetzt nämlich auch als Hülle für Seitenschläferkissen – in der Szene auch als Dakimakura bekannt. Wenn ihr also Lucy oder David schon immer einmal ganz nah sein wolltet, ist das eure Chance.

Die Bezüge messen rund 51 x 137 Zentimeter und zeigen beide Cyberpunk-Stars in entspannter Pose – ganz so, als würden sie euch einladen wollen, es ihnen gleichzutun. „Haltet an euren Wünschen fest“, steht in der Beschreibung. Und selbst der offizielle Twitter-Kanal von Cyberpunk: Edgerunners ist sich sicher: „Wünsche werden wirklich wahr!“

Lesetipp: Cyberpunk: Edgerunners als schicke BluRay-Sammlerbox

Kostenpunkt für diese intensive Erfahrung ist 36 Euro – nur für den Bezug wohlbemerkt, das dazu passende Kissen müsste sich schon in eurem Besitz befinden. Bedenkt auch: Ihr bekommt hier eine 2-in-1-Version des Dakimakura-Bezugs, also einen Wende-Kissenbezug mit Lucy auf der einen und David auf der anderen Seite. Falls euch mal der Sinn nach Abwechslung steht…

Und wer glaubt, dass das weird ist, kann ja mal durch die Kommentaren unter dem Twitter-Post scrollen und registrieren, welchen Charakter aus der Serie sich die Fans wirklich als Seitenschläferkissen wünschen. Was ihr von der zweiten Staffel Cyberpunk: Edgerunners erwarten könnt, lest ihr hier.

Quellen: CD Projekt Red Gear, Twitter / @edgerunners