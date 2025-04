Cyberpunk-Saga: Überraschende Ankündigung zum neuen Release

Nach der Open World von Cyberpunk 2077, setzte Netflix‘ Prequel-Serie Cyberpunk: Edgerunners die Erfolgsgeschichte fort. Zudem: Ein neues Kapitel der medienübergreifenden Franchise wurde Mitte Dezember 2024 längst mit Cyberpunk: Edgerunners Madness aufgeschlagen.

In regelmäßigen Abständen wurden seither neue Manga-Seiten zu dieser Vorgeschichte rund um unsere beiden Held*innen Rebecca und Pilar veröffentlicht. Und so lesenswert und spannungsgeladen die dystopischen Abenteuer des Geschwisterpaares auch waren: Puristen vermissten bis dato einen Release zum asiatisch angehauchten Cyberpunk-Comic, den man auch berühren und dekorativ ins Regal stellen kann. Jetzt endlich wurde bekanntgegeben, wann wir mit einer Printausgabe rechnen können …

Cyberpunk: Edgerunners Madness – dann erscheint die Printausgabe

Am 18.11.2025 soll es endlich so weit sein, dann dürfen wir ein

Cyberpunk 2077: Edgerunners – Kampf um Freiheit und Ruhm in Night City als hoffentlich blickschöne Printausgabe käuflich erwerben. Die Seitenanzahl wird auf buchhandel.de mit 192 Seiten angegeben, der Kaufpreis soll für Personen aus Deutschland bei 9,99 Euro liegen. Unsere Nachbar*innen aus Österreich hingegen müssen 10,30 Euro aufwenden. Die Sprache des Mangas ist, wenig überraschend bei einer Veröffentlichung für den hiesigen Markt, die deutsche.

Lesetipp: Die Erfolgsstory Cyberpunk 2077 geht endlich weiter

Auch nicht uninteressant für Sammler*innen: Laut Produktbeschreibung handelt es sich um ein Softcover, kein Hardcover. Dieser papierne Manga wird euch von Panini also gebunden in einem biegsamen Umschlag angeboten. Ob ihr mit dieser Veröffentlichung im November dieses Jahres das komplette Gesamtpaket bekommt, oder nur eine bestimmte Anzahl von Kapiteln, ist bisher nicht bekannt. Wer sich davon überzeugen möchte, ob ihr oder ihm diese neuen Geschichten aus Night City zusagen, kann beispielsweise in das allererste Kapitel aus dem Cyberpunk 2077-Kosmos längst komplett kostenfrei reinlesen.

Viertes Kapitel auf Japanisch veröffentlicht

Während deutschsprachige Leser*innen die ersten beiden Kapitel ohne Kostenaufwand bei amazon.de beziehen konnten, wurde mittlerweile auch das dritte Kapitel am 28. Februar zugänglich gemacht. Diesmal werden für die eBook-Seiten allerdings knapp zwei Euro fällig. Nebenbei bemerkt: Wer Edgerunners Madness die letzten Monate verfolgt hat, dem Japanischen mächtig ist, darf sich freuen: Auf der Webseite Comic Walker des japanischen Medien- und Unterhaltungskonzern Kadokawa Corporation könnt ihr bereits das vierte Kapitel schmökern.

Leser*innen auf der Suche nach der deutschsprachigen Fassung müssen sich auf dieses neueste Kapitel bislang noch gedulden. Apropos Cyberpunk-Abenteuer: Im Gegensatz zu CD Projekt REDs Night City, redet von Ghost in the Shell: Stand Alone Complex heute eigentlich niemand mehr.

Quellen: buchhandel.de, amazon.de, Comic Walker