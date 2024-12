Cyberpunk-Serie kehrt überraschend zurück – nur nicht auf Netflix

Gute Nachrichten für alle Fans hochwertiger Serienkost mit Vorliebe für physische Datenträger: Die Anime-Serie Cyberpunk Edgerunners setzt ihren Siegeszug fort – und zwar auf dem Nachfolger-Medium zur DVD. Denn wie vor wenigen Wochen über die Social-Media-Kanäle zur gefeierten Anime-Serie publik gemacht wurde, schlagen die zehn Folgen der animierten Mini-Serie bereits 2025 als Blu-ray auf.

Diese Neuveröffentlichung gilt nicht nur für den nord-, lateinamerikanischen, australischen, neuseeländischen und thailändischen Markt. Auch in unseren europäischen Breitengraden wird Cyberpunk Edgerunners neu herausgebracht. Und zwar von einem Label, welches in puncto Heimkino-Veröffentlichung mit starkem Gaming-Bezug nicht unerfahren ist.

Cyberpunk Edgerunners auf Blu-ray: Wann und wo bei uns in Deutschland?

Mal ehrlich: Wir alle wollen den Komfort einer entspannten Sitzung Netflix, Disney Plus und Konsorten nicht mehr missen. Abo abgeschlossen, auf die Couch gefläzt und aus einer Tausendschaft attraktiver (manchmal auch weniger attraktiver) Filme und Serien auswählen. Aber wer Fan eines seriellen Oberhammers wie einem Cyberpunk Edgerunners ist, stellt sich den liebsten Bewegtbildinhalt auch gerne in den heimischen Wohnzimmerschrank – schiebt sich die Blu-ray-Scheibe ins Abspielgerät. Das wird im Falle von Edgerunners bereits 2025 möglich sein.

Ein genaueres Veröffentlichungsdatum steht momentan noch aus. Was wir allerdings bereits wissen, ist, dass das deutsche Filmlabel Plaion Pictures zusammen mit dem britischen Vertrieb Anime Limited den Release stemmen wird – zumindest bei uns hier in Europa. Hintergrund-Info: Was Veröffentlichungen von Science-Fiction-Serien in der Gaming-Kategorie angeht, scheinen Plaion Pictures nicht unbeleckt zu sein. Denn wertig wirkende Sammler- und Deluxe-Editionen etwa zu Ghost in the Shell oder Arcane – League of Legends, reihen sich im Produktportfolio ein.

Wer völlig unbedarft ist, was Cyberpunk Edgerunners angeht, sollte wissen: Die Serie basiert einerseits auf dem Open-World-Blockbuster Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, andererseits den Tabletop-Rollenspielen von R. Talsorian Games. Als Regisseur wurde Hiroyuki Imaishi verantwortet. Ein Mann, der Liebhaber*innen von Anime-Stoffen kein Unbekannter ist, verantwortete Imaishi doch die 27-teilige Serie Gurren Lagann (2007) oder etwa eine Folge von Star Wars: Visions (2021).

Wovon handelt Cyberpunk Edgerunners?

Seinen amtlichen Ritterschlag durfte Cyberpunk Edgerunners dann entgegennehmen, als die Serie 2023 von Crunchyroll als „Anime des Jahres“ prämiert wurde. Und auf der erzählerischen Ebene? Bringt euch Edgerunners die Geschichte von Teenager und Underdog David Martinez nahe, der es trotz unterprivilegierter Verhältnisse auf eine renommierte Schule schafft – doch nach einem Schicksalsschlag sein Leben gefährlich nahe an den Rand der Legalität schubst. Anders gesagt: Wer David, Lucy & Co. schon auf Netflix gefeiert hat, bekommt 2025 die Chance, Night City auf Blu-ray einen weiteren Besuch abzustatten.

Apropos bildgewaltige Zukunftsvisionen: Auch die erste Staffel aus dem postapokalyptischen Ödland von Fallout kehrt 2025 auf die Mattscheibe zurück – doch eine Unsicherheit bleibt.

