„Da geht der letzte Grund, eine Xbox zu kaufen“ – Diskussion um Microsofts Spiele-Strategie

Normalerweise beansprucht jede Spielekonsole exklusive Titel für sich. Vor allem, um ein starkes Verkaufsargument für sich zu machen. Nintendo beispielsweise würde Mario wohl nie an PC-Spieler*innen ausliefern, während ein Astro Bot sich nur auf der PlayStation 5 heimisch fühlt. Und wie steht es mit der Xbox?

Die will, wie es zurzeit scheint, von dem Gedanken abkommen, bestimmte Spiele ausschließlich der Xbox-Kundschaft zur Verfügung zu stellen. Entwicklungen, die zu diesen Plänen passen, hat es in jüngster Vergangenheit häufiger gegeben. Äußerungen einer Person aus der Branche haben die Diskussion um die Existenzberechtigung der Hardware nochmal richtig ins Rollen gebracht.

Xbox: Ende der Exklusiv-Titel vermutet

Jez Corden, Redakteur bei Windows Central, hat sich in einer Reihe von Tweets zu der Zukunft von Xbox-Spielen geäußert. Seiner Ansicht nach wird es keine Titel mehr geben, die ausschließlich für das Gerät erscheinen und damit deren Besitz voraussetzen. „Alles wird, wenn überhaupt, zeitlich begrenzt exklusiv sein“, behauptet er weiter. Nur sehr wenige Ausnahmen hält er innerhalb dieses Vorgehens für möglich, denn das Hauptziel soll sein, multiple Plattformen zu bedienen.

https://twitter.com/JezCorden/status/1867638349760196645

In der losgetretenen Unterhaltung auf Twitter kam die Anmerkung auf, man könne sich nicht vorstellen, dass beispielsweise Microsofts bevorstehendes Fable-Spiel auch auf der PlayStation veröffentlicht wird. Corden meint, ein so unfassbar teures Spiel muss sich quasi auf andere Plattformen ausweiten, selbst wenn das nicht ab dem Releasetag passiert. In einem ausführlichen Artikel fasst Corden seine Beobachtungen nochmal zusammen.

„Da geht der letzte Grund, eine Xbox zu kaufen„, schreibt ein*e Nutzer*in hierzu auf Reddit. Die Community zeichnet unter sich eher ein düsteres Bild für Xbox-Besitzer*innen. „Wie will Microsoft jetzt Anreize schaffen, ihre Hardware zu kaufen?“, heißt es in einem weiteren Post zu dem Thema.

Das spricht für ausbleibende Exklusivität von Xbox-Titeln

Der Redakteur spricht hier sehr wahrscheinlich seine eigene Einschätzung zu dem Thema aus, beantwortet eine Frage, die ihn damit konfrontiert, ob es sich um reine Spekulationen handle, allerdings nicht direkt. Doch die aktuelle Lage unterstützt seine Argumentation durchaus. Schon im Februar 2024 hieß es, es sei geplant, Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded auf die PlayStation beziehungsweise die Nintendo Switch zu hieven.

Damals meinte Xbox-Chef Phil Spencer noch, man wolle Exklusivtitel nicht vollständig einstellen, äußerte allerdings gleichzeitig die Annahme, dass Spiele dieser Kategorie deutlich an Relevanz verlieren werden. Mit der kommenden PlayStation-Version von Indiana Jones und der große Kreis, welche im Zuge dessen noch verneint wurde, bestätigt sich: Die Anfang des Jahres präsentierte Strategie scheint nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein.

Auch die Worte von Microsoft CEO Satya Nadella passen zu einer schrumpfenden Priorisierung der Konsole. „Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Xbox-Fan zu sein. Es geht darum, Xbox auf all euren Geräten zu genießen“, verkündete er kürzlich während eines Shareholder-Treffens. PC, Cloud-Gaming und Mobilgeräte sollen demnach mehr in den Vordergrund rücken.

Gegenwärtig darf sich Microsoft noch mit dem Erfolg von Indiana Jones und der große Kreis rühmen. Was wir von dem neuen Abenteuer des Professors halten, lest ihr in unserem Test. Und um auch wirklich auf dem aktuellsten Stand zu sein, könnt ihr euch bei uns danach direkt über die Änderungen im Zusammenhang mit einem frischen Update informieren.

Quellen: Twitter / @JezCorden, Windows Central, reddit r/GamingLeaksAndRumours