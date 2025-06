Dark Souls: Ikonische Sprecherin mit 80 Jahren verstorben

Die Schauspielerin Pik-Sen Lim, die euch im Vorspann von Dark Souls 1 und 3 mit ihrer ikonischen Stimme in die mystische Lordran und Lothric zieht, ist mit 80 Jahren verstorben.

1944 in Penang, Malaysia geboren, hat sich die ursprünglich als Lim Phaik-Seng geborene Schauspielerin unter anderem in Doctor Who, The Mind of Evil oder Spearhead einen Namen gemacht. Gamern ist sie aber wie gesagt vor allem als Erzählerin im Intro vom ersten und dritten Dark Souls ein Begriff.

Dark Souls: Das Feuer der Intro-Stimme verglimmt nach 80 Jahren

Zuerst von ihrem Ableben berichtet hatte Schauspielkollege Daniel York Loh auf Facebook. Dort schwelgt er in Erinnerungen, berichtet von der gemeinsamen Erfahrung auf der Bühne und dass die beiden 25 Jahre lang beim selben Agenten unter Vertrag standen. Pik-Sen Lim war eine der bekanntesten chinesischen Schauspielerinnen im frühen britischen Fernsehen und Dark Souls-Fans dürften ihre Rolle als Stimme aus dem Off während der epischen Intro-Sequenzen nicht so leicht vergessen haben.

„In the Age of Ancients the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, archtrees and everlasting dragons. But then there was fire and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark, they came, and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead, the witch of Izalith and her daughters of chaos, Gwyn, the lord of sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten.“

Hier gibt es das Intro nochmal zum anschauen und -hören:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ikonischen Worte haben sich nämlich nicht nur wegen ihres Inhalts in unser aller Gedächtnis gemeißelt, sondern auch wegen Pik-Sen Lims unvergesslicher Performance. Denn ihre Stimme verleiht dem Intro noch heute einen unvergleichlichen Grad an Mysterium, erweckt die längst vergangenen Ereignisse erneut zum Leben und bietet den so wichtigen Kontext für Charaktere wie Nito oder Gwyn, denen wir als Spieler*innen in Dark Souls erst sehr viel später begegnen.

Pik-Sen Lim: Über den Tod hinaus geehrt

Auch auf Reddit ehren Fans die verstorbene Schauspielerin. Sie bedanken sich für ihre ikonischen Auftritte, nennen ihre liebsten Zitate oder berichten davon, wie Lim sie in ihrem Leben und Sprachgebrauch geprägt hat. „Ihr ‚Ja. Tatsächlich.‘ ist permanenter Bestandteil meines Wortschatzes geworden“, schreibt etwa Nutzer*in CelinoBall.

Damit wird Pik-Sen Lim wohl auch lange nach ihrem Tod noch für ihre damalige Darbietung gefeiert werden und nimmt einen ganz besonderen Platz im Herzen der Dark Souls-Fans ein. Das oben eingebettete und nunmehr 13 Jahre alte Video erlaubt es uns nämlich auch heute noch, ihre Stimme zu hören. Möge es auf ewig erhalten bleiben, um eine legendäre Schauspielerin und Synchronsprecherin weiterhin zu ehren.

Quelle: Facebook /Daniel Y Loh, YouTube /Bandai Namco Entertainment America, Reddit /@DevilReturns123