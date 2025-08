Darksiders: Nach 15 Jahren bekommen Fans ihren größten Wunsch erfüllt – „Hätte nie gedacht, diesen Tag zu erleben“

Stellt euch vor, Avengers Infinity War hätte genau kurz vor dem Kampf in Wakanda geendet – und ihr hättet anschließend 15 Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen. Undenkbar, oder? Ist ungefähr so ähnlich bei Darksiders passiert.

Der erste Teil der Action-Adventure-Reihe, damals noch als düstere Version von The Legend of Zelda bezeichnet, ist Anfang 2010 erschienen und endete wohl mit einem der fiesesten Cliffhanger überhaupt, der bis heute nicht fortgesetzt wurde. Jetzt gibt es aber fantastische Neuigkeiten: Darksiders 4 ist angekündigt und setzt genau da an, wo die Geschichte der vier Reiter einst so richtig an Fahrt aufnehmen sollte.

Darksiders 4: Endlich vereint im ersten Teaser

Dass THQ Nordic und Gunfire Games an einer Darksiders-Fortsetzung arbeiten, ist schon seit Mitte 2024 bekannt. Die richtige Ankündigung hat es jetzt aber erst im Rahmen des Publisher-Showcase gegeben: Darksiders 4 ist echt. Ein erster, nicht einmal eine Minute langer Teaser verrät, wohin die Reise geht.

Das Sequel setzt genau da an, wo einst der erste Teil aufhört: Es geht in den Kampf gegen den korrupten Rat, gegen Himmel und gegen die Hölle. Anders als damals ist Krieg (War) jedoch nicht alleine – Tod (Death), Streit (Strife) und Wut (Fury) sind dieses Mal an seiner Seite, um endgültig als Apokalyptische Reiter loszuziehen. Mehr wird noch nicht verraten.

Hier seht ihr den Teaser:

Wir wissen aber, dass es erneut auf die Erde geht, die noch immer von der ausgelösten Apokalypse gezeichnet ist. Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle von einem der Reiter*innen, die jeweils über eigene Kampfstile und Fähigkeiten verfügen. Besonders cool: Darksiders 4 besitzt einen Koop-Modus, so, dass wir mit bis zu drei Freund*innen gemeinsam loslegen können.

„Ich heule“

Dass es die Ankündigung in sich hat, zeigen zahlreiche Kommentare auf Reddit und unter dem YouTube-Video. Viele sind wahnsinnig froh, dass die Darksiders nun doch noch die Fortsetzung bekommt, die über anderthalb Jahrzehnten angedeutet wurde. „15 Jahre habe ich darauf gewartet. 15 verdammte Jahre, ich kann es kaum glauben, dass es endlich soweit ist„, schreibt zum Beispiel marcelodeleon1191 auf der weltbekannten Videoplattform.

„Heilige Scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag tatsächlich erleben würde“, heißt es wiederum von Liquied auf Reddit. „Alter, ich heule echt“ bringt derweil radioactivez0r seine Emotionen zum Ausdruck. Es wird schnell klar: Dieses Darksiders 4 ist heiß erwartet, auch wenn der eine oder andere bedauert, dass ausgerechnet Streit nie sein eigenes Solo-Spiel bekommen hat. Er ist lediglich Teil vom Top-Down-Ableger Darksiders Genesis gewesen.

Leider müssen wir uns aber noch eine ganze Weile auf den Release gedulden. THQ Nordic und Gunfire Games, die bereits Darksiders 3 und die Remnant-Reihe entwickelt haben, schweigen zu einem Veröffentlichungstermin. Immerhin die Plattformen sind bekannt: PC, PS5 und Xbox Series X|S. Bei einer anderen Ankündigung halten die Fans ebenfalls derzeit den Atem an.

