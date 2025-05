Das beste PlayStation-Spiel im April? Ihr könnt jetzt abstimmen

Der April ist vorbei und damit ein überaus denkwürdiger Monat im Spielejahr 2025. Auch für die PlayStation sind eine ganze Menge spannende Titel erschienen, darunter gleich zwei Anwärter auf den begehrten GOTY-Titel.

Doch egal ob Puzzle-Geniestreich Blue Prince, Rollenspiel-Epos Clair Obscur: Expedition 33 oder doch das überraschend veröffentlichte The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – welches Spiel euch davon am besten gefallen hat, will man nun bei PlayStation von euch wissen und ruft zur Abstimmung auf.

PlayStation: Was war euer Favorit im April? Jetzt aus 20 Spielen wählen

Die findet wie gewohnt auf dem hauseigenen PlayStation Blog statt und ist denkbar unkompliziert. Alles, was ihr tun müsst, ist auf der dort zu findenden Liste eine Option auszuwählen und dann den „Vote“-Button betätigen, schon habt ihr eure Stimme abgegeben. Dabei stehen insgesamt 20 Spiele zur Verfügung, die Redaktion des PlayStation-Blogs hat also schon eine kleine Vorauswahl getroffen.

Das sind die wählbaren April-Highlights:

Die wichtigsten davon haben wir natürlich auch für euch unter die Lupe genommen und die entsprechenden Tests hier verlinkt, falls ihr eine kleine Auffrischung hinsichtlich Stärken, Schwächen, Story und Gameplay benötigt. Dass der Monat April schon jetzt starke Anwärter auf die Nominierung „Spiel des Jahres“ hervorgebracht hat, ist dagegen unbestritten: Ein Blick auf Metacritic enthüllt gleich zwei Titel, die mit einer Durchschnittswertung von 92 derzeit an der Spitze stehen.

Das sind, wie bereits eingangs angedeutet, Blue Prince und Clair Obscur: Expedition 33, die wir auch in der jüngsten Folge unseres Podcasts umfangreich besprochen haben. Wenn ihr hingegen wissen wollt, welche Spiele sonst noch so 2025 erscheinen, solltet ihr bei unserer überaus langen Release-Liste vorbeischauen.

