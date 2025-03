Das beste Rollenspiel aus 2024 neu erleben – so habt ihr es noch nie gesehen

Nicht viele hatten im letzten Jahr das JRPG Metaphor: ReFantazio auf dem Schirm, wenngleich die Macher der renommierten Persona-Reihe hinter dem Rollenspiel-Spektakel standen, deren spielerisches Erbe durchaus wiederzuerkennen war.

Am Ende des Jahres standen jedoch drei Auszeichnungen bei den Game Awards zu Buche, unter anderem zum Rollenspiel des Jahres; bei unseren Kolleg*innen von IGN mauserte es sich sogar zum Spiel des Jahres 2024.

Rollenspiel-Hit als Multiplayer? Fan-Mod für Metaphor: ReFantazio macht’s möglich

Wer seine oder ihre Freunde an dem umfangreichen und in seiner Präsentation oft bizarren Rollenspiel hatte, kann diese Erfahrungen damit demnächst wohl um einen Aspekt erweitern. Denn obwohl das Spiel als reines Single Player-Erlebnis gedacht ist, wird dieser Umstand durch eine Fan-Mod gerade ausgehebelt. So jedenfalls präsentiert Rirurin in den sozialen Medien einen Einblick in die Multiplayer-Funktion von Metaphor: ReFantazio.

Darin zu sehen ist, wie die Gruppe um Protagonist Will einen Kampf startet. Die Besonderheit dabei: Das Ganze findet im Splitscreen-Modus statt und nach der ersten Attacke wechselt nicht nur der Fokus auf den nächsten Charakter, sondern auch der Bildschirmteil. „Ich werde daran über das Jahr hinweg weiterarbeiten“, kündigt Rirurin an.

In dem Post steht, dass die Mod eine Online-Multiplayer-Funktion ermöglichen wird, ein geteilter Bildschirm lässt aber auch einen Couch-Koop vermuten. Zudem ist nicht spezifiziert, ob es nur für zwei Spieler*innen vorgesehen ist, oder vielleicht für bis zu vier. Immerhin in die Party-Größe der Charaktere in dem Rollenspiel auf vier ausgelegt.

Wer mehr über die Entwicklung der Mod für Metaphor: ReFantazio erfahren will, muss wohl Rirurins Aktivitäten folgen. Und bis dahin vielleicht andere Rollenspiele zocken: Unsere Empfehlungen für dieses Jahr haben wir hier einmal schön aufgelistet.

Quellen: bsky / @riri.wtf