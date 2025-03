Das bisher beste Spiel des Jahres bekommt Filmumsetzung

Split Fiction reitet rund zwei Wochen nach Release die Erfolgswelle, die der geistige Vorgänger It Takes Two 2021 losgetreten hat. Das neue Koop-Abenteuer der Hazelight Studios ist mit einem derzeitigen Metascore von 91 / 100 das bisher am besten bewertete Spiel des Jahres 2025.

Kein Wunder, dass schon die ersten Interessenten anklopfen, die auch ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen. Wie Variety berichtet, soll nämlich schon eine Verfilmung zu Split Fiction geplant sein. Mit Studio Kitchen sind dort alte Bekannte im Bereich der Videospieladaptionen am Start.

Split Fiction: Wer soll sich um die Filmumsetzung kümmern?

Diese haben auch eine Umsetzung von It Takes Two angeleiert, das derzeit bei Amazon Studios in Produktion ist; auch die drei Sonic-Kinofilme und die Netflix Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft stehen bei Studio Kitchen im Portfolio, ebenso wie kommende Projekte zu Disco Elysium, Life is Strange oder Clair Obscur: Expedition 33.

Variety bezieht sich bei den Neuigkeiten zu Split Fiction auf Quellen auf der Games Developer Conference (GDC). Demnach soll Story Kitchen ein Paket aus Cast, Autor*innen und Produzent*innen schnüren. Mehrere Hollywood-Studios seien an der Erwerbung der Rechte für eine Umsetzung der Story um die beiden Autorinnen Mio und Zoi interessiert.

Ein Film oder eine Serie zu Split Fiction scheint ein logischer Schluss, ebenso wie bei It Takes Two. In ihrer Präsentation, dem Ideenreichtum und der Abwechslung sind beide Videospiele absolut filmreif. Die Science-Fiction- wie auch Fantasy-Abenteuer auf der großen Leinwand oder als mehrteiliges Projekt mit großem Budget bei einem Streaming-Anbieter zu sehen, würde sicher nicht nur Fans des Spiels abholen.

Variety beobachte die Entwicklung bei der GDC, ein offizielles Statement vonseiten Hazelight oder Story Kitchen habe es jedoch noch nicht gegeben. Wenn ihr euch davon überzeugen wollt, ob das Koop-Spiel zu einer Filmumsetzung taugen sollte, müsst ihr euch wohl selber auf das magische und aberwitzige Abenteuer begeben – oder unseren Test zu Split Fiction lesen.

Quellen: Metacritic, Variety