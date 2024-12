Das brandneue Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr bald kostenlos spielen – aber nur für kurze Zeit

Solltet ihr ein Auge auf das jüngst erschienene Call of Duty: Black Ops 6 geworfen, euch aber bislang nicht zum Kauf oder einer Mitgliedschaft im Xbox Game Pass durchgerungen haben, solltet ihr jetzt aufpassen.

Schon in wenigen Tagen kommt auch ihr in den Genuss des neuesten CoD-Ablegers aus dem Hause Activision, der erst Ende Oktober seinen Release feiern durfte. Und das sogar eine ganze Woche lang kostenlos.

Mit Zombie-Modus: Schon kommende Woche spielt ihr Call of Duty: Black Ops 6 kostenlos

Das Wichtigste direkt vorweg: Wollt ihr Call of Duty: Black Ops 6 ohne auch nur einen Cent dafür löhnen zu müssen anzocken, so habt ihr in der kommenden Woche ab Freitag, dem 13. Dezember sowohl auf der Xbox als auch der PlayStation so wie dem PC die Gelegenheit dazu. Doch nicht nur das gesamte Wochenende über stehen euch die Schlachtfelder des jüngsten Teils der populären Shooter-Reihe offen.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1863976795113918904

Volle sieben Tage lang, also bis zum darauffolgenden Freitag, dem 20. Dezember, läuft die kostenlose Schnupperphase. Dies kündigte Publisher Activision nun mit einer passenden Infografik höchstselbst an. Diese verrät auch, auf welche Modi wir uns einstellen dürfen: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Kill Order und der Prop Hunt-Modus stehen zur Wahl.

Natürlich sind auch die Maps aus BO6, also Racket, Hacienda, Extraction, Hideout, Heirloom sowie Nuketown Holiday inkludiert. Doch damit nicht genug: Wer Bock hat, ein paar widerspenstigen Untoten in der Vorweihnachtszeit die Birnen wegzuballern, der darf sich im Zombie-Modus in den Standard- und Directed-Versionen von Liberty Falls und Terminus ganz unbeschwert austoben.

Ob die Erfahrungspunkte, die ihr dabei verdient und der Fortschritt, den ihr macht, nach einem Kauf der Vollversion übernommen werden, ist derzeit unklar, doch vermutlich legt Activision noch einmal mit frischen Infos nach, wenn die Gratis-Woche am kommenden Freitag an die Tür klopft. Seid ihr euch noch unsicher, ob Call of Duty: Black Ops 6 was für euch ist, hilft unser Test euch womöglich ebenfalls und ganz ausführlich weiter.

Quellen: Twitter / @CallOfDuty