„Das größte Star Wars-Rollenspiel-Update“: Komplett kostenlos galaktischen Fan-Traum downloaden

Star Wars Outlaws hin, Star Wars Jedi: Survivor her: Wer sich jene Tage aus einer weit, weit entfernten Galaxis zurückwünscht, als die Rollenspiele der Knights of the Old Republic-Reihe noch den Sternenkrieg auf die Bildschirme gehievt haben, könnte nun ein freudiges Wunder erleben.

Denn für das Rollenspiel-Großprojekt Star Wars: Genesis wurde jetzt das Update 8.2 veröffentlicht. Sollte euch der Titel nichts sagen: Bei Genesis handelt es sich um eine Total-Conversion-Mod für Bethesdas Weltraum-Rollenspiel Starfield. Mit dieser neuesten Überarbeitung erwarten Sternenkrieger*innen zahlreiche Neuerungen zu Raumschiffen, Performance und mehr.

Mal ehrlich: Der Release des Raumfahrt-Epos Starfield damals 2023 hat längst nicht alle Spieler*innen glücklich gemacht – wofür bis heute gerade mal ausgeglichene Steam-Bewertungen bei knapp 110.000 Rezensent*innen steht. Sei’s drum: Wer sich für Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Kylo Ren und alle anderen Charaktere auf dem Spektrum zwischen heller und dunkler Seite der Macht begeistert, zudem Starfield auf dem PC parkt, sollte unbedingt in Star Wars Genesis reinschnuppern – und das nicht erst seit dem neuesten Update.

„Das größte Star Wars-Rollenspiel-Update jemals“ laut YouTube-Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ausführliche YouTube-Video mit einer Gesamtlänge von über 22 Minuten wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht, zeigt euch detailliert, welche Neuerungen euch im Zuge von Update 8.2 von Star Wars: Genesis erwarten: Dazu zählen kleinere Korrekturen wie optimierte Texturen oder bessere Bedienbarkeit der Benutzer*innenoberfläche – aber auch das Handelssystem wurde nochmal überarbeitet, indem etwa überhöhte Kaufpreise für bestimmte Waren gesunken sind.

Abseits solcher wichtiger, aber vielleicht für viele Spieler*innen weniger beeindruckender Verbesserungen, wurden zudem neue Raumschiffe im Stile von Krieg der Sterne hochgezogen. Das wiederum auf dem Planeten Coruscant weitere Händler*innen ergänzt wurden, ist ebenfalls erwähnenswert, aber so oder so: Wer vom vergleichsweise ereignisarmen Universum von Starfield gelangweilt ist, auch nur ein Fünkchen Begeisterung für die Skywalker-Saga & Co. aufbringen kann, sollte sich das Mammutprojekt von Modder DeityVengy unbedingt auf die Festplatte schubsen.

Lesetipp: Zwei neue Gratis-Downloads für Bethesdas Open World-Spiel

Wollt ihr euch vollumfänglich zu Version 8.2.0 von Star Wars Genesis informieren, sind euch die ausführlichen Patch Notes ans Herz zu legen. Dort erfahrt ihr neben oben erwähnten Punkten auch, inwiefern der Waldplanet Tython überarbeitet wurde, oder auch die Regeneration der Lebensenergie. Die notwendigen Dateien mitsamt verständlich und übersichtlich aufbereiteter Installationsanleitung in englischer Sprache werden euch ebenfalls auf dem Webauftritt des ambitionierten Fan-Projekts bereitgestellt.

Unter obigem YouTube-Video häufen sich übrigens Wortmeldungen wie „[…] niemand ist bislang so weit rangekommen, das perfekte Star Wars-Spiel zu machen“ oder „[…] eine der wichtigsten Mods in der Gaming-Geschichte“. Die Community ist also ziemlich begeistert. Warum Starfield in der Vanilla-Version dann „definitiv kein Skyrim im Weltraum“ geworden ist, erfahrt ihr in unserem Test.

Quellen: YouTube / @DeityVengy, @longarrowthegreat5230, @thetinestavenger9863, Star Wars Genesis Modlist