Das neue Battlefield wird massiv: EA spuckt wieder große Töne

Noch immer hat niemand außerhalb von Dices heiligen Hallen das neue Battlefield gesehen, aber EA ist trotzdem schon sehr von der Arbeit überzeugt. Im jüngsten Finanzbericht des Unternehmens lässt CEO Andrew Wilson wieder einmal verlauten, dass der kommende Shooter ein wahrer Gigant wird.

Schon länger ist bekannt, dass EA intensiv an der Zukunft der Shooter-Reihe arbeiten lässt – insbesondere nachdem Battlefield 2042 ein ziemlicher Schuss in den Ofen war. Schon alleine deshalb holte man Vince Zampella als Produzenten an Bord, der früher bereits Call of Duty und später Respawn Entertainment zu großen Erfolgen führte. Dementsprechend hoch sind offenbar auch die Erwartungen.

Battlefield: „Eines der ambitioniertesten Projekt in unserer Geschichte“

Anlässlich der aktuellen Zahlen des Publishers, gab Andrew Wilson auch einen Ausblick auf die nähere und weiter entfernte Zukunft: Man freut sich natürlich auf EA Sports FC 25 und auf Dragon Age: The Veilguard, die im Spätsommer und Herbst den Umsatz nach oben treiben sollen. Battlefield spielt zwar demnächst keine Rolle, dennoch konnte das Franchise in den letzten zwölf Monaten über 25 Millionen Spieler*innen in den Bann ziehen. Das Interesse ist somit also weiterhin vorhanden.

Kein Wunder also, dass man für das neue Battlefield, was immer noch keinen offiziellen Namen trägt, alle Hebel in Bewegung setzt: „Das [Battlefield] ist nicht nur eine unserer höchsten Prioritäten, sondern auch eines der ambitioniertesten Projekte in unserer Geschichte. Wir haben das allerbeste Team mit den Ressourcen und der Technologie zusammengebracht, die es braucht, um ein episches Battlefield-Erlebnis zu liefern“, so Wilson.

Was Wilson darunter genau versteht? Das lässt er wie gehabt sehr offen. In der Vergangenheit ließ der EA-Boss allerdings schon durchblicken, dass das neue Battlefield ein „gewaltiger Live-Service“ werden wird. Außerdem arbeitet das Team darauf hin, ein großes „Universum mit Single- und Multiplayer-Erfahrungen“ abzuliefern.

Bis wir selbst erstes Material aus Battlefield Next zu Gesicht bekommen, wird es noch eine ganze Weile dauern. Immerhin ist der Release erst für das nächste Geschäftsjahr, beginnend am 1. April 2025, vorgesehen – und es würde uns ehrlich überraschen, wenn EA nicht das Herbstgeschäft anpeilt. Wir hoffen derweil inständig, dass man sich bei Dice auch auf alte Battlefield-Stärken besinnt.