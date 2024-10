Open World-Pokémon-Like noch in weiter Ferne: DokeV erscheint erst nach Crimson Desert

Viele neue Infos rund um den kommenden Open World-Brecher Crimson Desert hat Pearl Abyss kürzlich auf einer Veranstaltung bekanntgegeben. Aber auch zu darüberhinausgehenden Plänen des Studios mit anderen Spielen gibt es Neuigkeiten. Der Blick in die Zukunft scheint beim koreanischen Entwickler sehr weit zu gehen.

So wird demnächst nicht nur die Arbeit am Pokémon-Like DokeV intensiviert, für eine Shooter-IP sowie Multiplayer-Content für Crimson Desert gibt es ebenso mehr als nur lose Ideen. Wenn alles glattläuft, ist das Entwicklerteam damit auf jeden Fall für viele Jahre mit Arbeit eingedeckt.

DokeV: Wir hätten gern alles

DokeV – da war doch was… Bei den meisten von euch dürfte da etwas klingeln. Der Trailer zu diesem Multiplayer-Monstersammelspaß begeisterte Anno 2021 bei der Opening Night Live der damaligen gamescom. Quietschbunt, flippig, blinkend und mit treibendem K-Pop unterlegt bewies das fast vierminütige Video, dass Pearl Abyss scheinbar alles in diesem Spiel unterkriegen will.

Auf einem Jetski durch die Bucht düsen, auf einem Alpaka reiten, Rollschuh fahren, Gleitschirm fliegen, dazu mit farbenfrohen und knuffigen Kompagnons gegen andere Monster kämpfen – die herrlich überzogene Mischung aus Pokémon und Kinderzimmer-GTA zog nicht nur Genre-Fans (was ist das Genre??), welche die Show der in dem Jahr nur digital abgehaltenen Messe online verfolgten, in ihren Bann.

Seitdem ist es aber ruhig geworden um DokeV, Kommentare unter dem gamescom-Trailer – offiziell angekündigt wurde das Spiel sogar bereits zwei Jahre zuvor – argwöhnen gar, dass das Spiel eingestellt sein könnte. „Es gab Gerüchte, dass die Entwicklung von DokeV gestoppt worden sei“, heißt es seitens Pearl Abyss (via HPIENS / ResetEra), „aber in Wahrheit haben wir uns zuerst auf die Fertigstellung von Crimson Desert fokussiert“.

Von den rund 170 Entwickler*innen, die kürzlich noch an Crimson Desert saßen, sind 100 zu DokeV zurückgekehrt, um dieses zu vollenden. Allerdings wird es wohl erst „ein bis eineinhalb Jahre nach dem Release von Crimson Desert veröffentlicht“, also frühestens 2026.

Wird DokeV zum Pokémon-Klon-Klon?

Die Parallelen zu Pokémon werden seitens Pearl Abyss gar nicht verheimlicht. Spieler*innen sammeln Kreaturen, sogenannte Dokebis, mit denen sie zusammen kämpfen. Zu Anfang soll das Spiel 20 bis 30 Stunden Gameplay bieten, nach und nach jedoch auch eine größere Map, mehr Dokebis und weiteren Content. Während das Konzept mit einer Open World wahrscheinlich zu Beginn als das galt, was sich Pokémon-Fans gewünscht hätten, muss sich DokeV wohl mittlerweile mit Palworld messen lassen.

„Da wir nach dem Launch kontinuierlich Updates zur Verfügung stellen wollen, sollten wir DokeV nach Plan veröffentlichen können.“ Die Entwicklung von Crimson Desert habe hingegen lange gedauert, weil der Aufbau der Lore sehr zeitfressend war. „In der Vergangenheit haben wir viel Zeit gebraucht, neue Titel zu veröffentlichen. Nach Crimson Desert sollen die Zeiträume zwischen zwei Spielen jedoch kürzer werden.“

Pearl Abyss hat schon Pläne für übermorgen

So habe man bereits Pläne für Mehrspielerinhalte in Crimson Desert, „ähnlich zum Multiplayer-Modus von GTA“, an denen parallel zu DokeV gearbeitet werden soll. Erscheinen werden diese aber erst nach dem Monstersammelabenteuer. Und auch eine dritte IP steht in den Startlöchern – mit Plan 8 als Shooter geht es allerdings wieder in eine völlig andere Richtung. Weitere Infos gibt es dazu aber erstmal nicht, der Fokus liegt auf Crimson Desert und DokeV. Wenn es mit Letzterem vorangeht, will Pearl Abyss im nächsten Jahr aber auch mehr Details zu Plan 8 zur Verfügung stellen.

Alle Hände voll zu tun also beim koreanischen Entwickler. Einen besseren Einblick, was ihr von Crimson Desert erwarten dürft, erhaltet ihr hier. Und warum der Community Manager von Palworld den potenziellen Konkurrenten DokeV nicht fürchtet, haben wir hier für euch aufgetan.

Quellen: m.blog.naver.com (via ResetEra), Youtube / Gamespot