Das Spiel des Jahres steht fest – alle Gewinner der The Game Awards in der Übersicht

Die Entscheidung ist gefallen: Die The Game Awards 2024 sind vorüber und alle Preise vergeben. Das Spiel des Jahres dürfte dabei für den einen oder einen andere eine Überraschung sein – auch die restlichen Gewinner können sich sehen lassen. Vor allem ein Studio darf sich über den Abend ganz besonders freuen.

Wir verraten euch in der Übersicht, für welche Spiele die Preisverleihung zum Highlight wurde und wer trotz Nominierung leider leer ausging.

The Game Awards 2024: Das ist das Spiel des Jahres

Die Konkurrenz war in diesem Jahr bei weitem keine einfache: Mit der Elden Ring-Erweiterung, dem neuen Rollenspiel der Persona-Macher und auch einem Final Fantasy 7: Rebirth war das Teilnehmerfeld prall gefüllt. Am Ende durfte sich aber ein kleiner Roboter freuen.

Ja, Astro Bot ist das Spiel des Jahres bei den Game Awards 2024 geworden. Team Asobi durfte den prestigeträchtigen Titel in Empfang nehmen und freute sich über beide Ohren. Immerhin ist es nicht nur ein weiterer Plattformer gewesen, sondern in gewisse Weise auch eine Ehrung für die 30-jährige PlayStation-Historie.

Lesetipp: Hier geht es zu unserem Test von Astro Bot.

Und nicht nur das: Astro Bot gewann auch noch in weiteren Kategorien. Stolze vier Preise konnte das Jump’n’Run an diesem Abend abräumen und war damit der größte Gewinner des Abends. Wir gratulieren an dieser Stelle.

Alle Gewinner in der Übersicht

Insgesamt wurden 29 Awards im Rahmen der Show verliehen und während manche mehrfach zu Gewinnern wurden, freuten sich andere über ihren ersten Preis überhaupt. Die kompletten Sieger:

Game of the Year: Astro Bot

Astro Bot Best Game Direction: Astro Bot

Astro Bot Best Narrative: Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio Best Art Direction: Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio Best Score and Music: Final Fantasy 7: Rebirth

Final Fantasy 7: Rebirth Best Audio Design: Senua’s Saga: Hellblade 2

Senua’s Saga: Hellblade 2 Best Performance: Melina Juergens für Senua’s Saga: Hellblade 2

Melina Juergens für Senua’s Saga: Hellblade 2 Innovation in Accessibility: Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown Games for Impact: Neva

Neva Best Ongoing: Helldivers 2

Helldivers 2 Best Community Support: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 Best Independent Game: Balatro

Balatro Best Debut Indie Game: Balatro

Balatro Best Mobile Game: Balatro

Balatro Best VR / AR: Batman: Arkham Shadow

Batman: Arkham Shadow Best Action Game: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Best Action/Adventure: Astro Bot

Astro Bot Best RPG: Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio Best Fighting: Tekken 8

Tekken 8 Best Family: Astro Bot

Astro Bot Best Sim / Strategy: Frostpunk 2

Frostpunk 2 Best Sports / Racing: EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 Best Multiplayer: Helldivers 2

Helldivers 2 Best Adaption: Fallout

Fallout Most Anticipated Game: GTA 6

GTA 6 Content Creator of the Year: Caseoh

Caseoh Best E-Sports Game: League of Legends

League of Legends Best E-Sports Athlete: Faker

Faker Best E-Sports Team: T1

T1 Player’s Voice: Black Myth: Wukong

Wie steht ihr zu der Entscheidung: Seid ihr zufrieden mit den Gewinnern? Hat euch etwas überrascht oder seid ihr enttäuscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.