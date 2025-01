Happy Valentine: Wann ihr in Elden Ring: Nightreign starten könnt

Wer sauer ist, jetzt doch nicht pünktlich zum Valentinstag mit Assassin’s Creed Shadows starten zu dürfen, kann seinen Frust ja stattdessen im Zwischenland, der Welt von Elden Ring rauslassen. Dieses öffnet nämlich am 14. Februar kurzzeitig seine Pforten.

Genauer gesagt könnt ihr an vier Tagen im Februar schon einmal vorzeitig in Elden Ring: Nightreign starten und herausfinden, wie sich das Spiel des Jahres 2022 als Koop-Roguelike macht. Einen Haken hat die Sache allerdings noch.

Bisher war lediglich bekannt, dass Entwickler FromSoftware einen Zeitraum im Februar für die Beta-Testläufe veranschlagt hat. Nun wurden auch die genauen Daten verkündet: Zwischen Freitag, 14. Februar, und Montag, 17. Februar, solltet ihr euch etwas Zeit freischaufeln, wenn ihr teilnehmen wollt. Aber Achtung: Wer dachte, sich jetzt schön 72 Stunden am Stück in bester Souls-Manier à la Let Me Solo Her auf die Gegner stürzen zu können, wird in seinem Enthusiasmus gebremst.

Insgesamt gibt es nämlich „nur“ fünf Timeslots, aufgrund Zeitverschiebung zum Teil zu nachtschlafender Zeit, an denen ihr an der Beta teilnehmen könnt. Diese Teilen sich wie folgt auf:

Freitag, 14. Februar, 12 bis 15 Uhr

Samstag, 15. Februar, 4 bis 7 Uhr

Samstag, 15. Februar, 20 bis 23 Uhr

Sonntag, 16. Februar, 12 bis 15 Uhr

Montag, 17. Februar, 4 bis 7 Uhr

Ihr könnt euch also maximal einen Vorsprung von 15 Stunden Ingame-Spaß gegenüber allen Normalsterblichen sichern, die das Spiel erst zum Release spielen.

Anmelden könnt ihr euch ab heute auf der offiziellen Homepage von Publisher Bandai Namco. Die Beta (oder auch Netzwerktest) ist allerdings nur für Konsolenspieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Zum Release werden aber auch PC-Spieler*innen in den Genuss von Elden Ring: Nightreign kommen. Schon in diesem Monat könnt ihr euch erstmal an ein weiteres Roguelike wagen – zum Release mit nettem Bonus.

Quellen: Twitter / @ELDENRING, Bandai Namco