Beliebter PlayStation-Hit kehrt bald zurück – und hat unerwartete Neuerungen im Gepäck

Days Gone mag bei Vertreter*innen der Presse nicht unbedingt für Jubelschreie gesorgt haben, war mit mehr als sieben Millionen verkauften Einheiten aber auch kein kolossaler Flop und vor allem bei Spieler*innen beliebt.

Das bescheinigt beispielsweise die Note 8.5, welche der PlayStation-Titel mit mehr als 12.000 Bewertungen von Spieler*innen bei Metacritic einfahren konnte. Nun kommt das Zombie-Abenteuer am 25. April als Remaster zurück – und hat einige Neuerungen im Gepäck, mit denen wohl die wenigsten gerechnet haben dürften.

Days Gone: Sechs neue Trophäen im Anmarsch – und eine „Gratis“-Platin

Auf Twitter rührt das für Days Gone verantwortliche Bend Studio nämlich ordentlich die Werbetrommel und hat nun verraten, dass die Remaster-Version des Spiels sechs neue Trophäen für Jäger*innen der digitalen Pokale bereithalten wird. Dabei verrät man nicht nur deren Namen, sondern auch, was ihr konkret für sie tun müsst. Wir haben das Ganze für euch im Folgenden mal (frei) übersetzt:

Mehr Freaker, mehr Probleme: Besiege eine vergrößerte Horde in Hordenangriff.

Besiege eine vergrößerte Horde in Hordenangriff. Ich bin der König der Welt: Schlage das Ziel-Ergebnis für alle Level in Hordenangriff.

Schlage das Ziel-Ergebnis für alle Level in Hordenangriff. Freakshow: Überlebe Hordenangriff für 15 Minuten.

Überlebe Hordenangriff für 15 Minuten. Überlebender: Erreiche das höchste Level in Hordenangriff.

Erreiche das höchste Level in Hordenangriff. Tote fahren nicht: Schließe die Geschichte von Days Gone im Permatod-Modus in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab.

Schließe die Geschichte von Days Gone im Permatod-Modus in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad ab. Sarahs Geschenk: Finde etwas Wichtiges für Deacon, das als verloren galt.

Viele der neuen Trophäen könnt ihr also im frisch hinzugefügten Hordenangriffs-Modus erlangen: Die Survival-Arcade-Ballerei soll euch dazu anspornen, immer stärker und größer werdenden Massen von Zombies unter die Erde zu bringen und euren Highscore zu knacken. Resident Evil-Fans werden das allseits beliebte Schema bereits vom sogenannten Söldner-Modus kennen.

Habt ihr im ursprünglichen Spiel bereits die Platin-Trophäe erlangt, dürft ihr euch über eine weitere ohne viel Aufwand freuen, wie man im gleichen Tweet verrät: Importiert einfach eure Speicherdaten von der PS4, dann sollte der begehrte Pokal auch für die PlayStation 5-Version aufblitzen. Alternativ könnt ihr natürlich alle Trophäen nochmal neu erspielen, wenn euch das mehr motiviert.

Und wer lieber auf Steam Erfolge jagt: Dort sind die neuen Achievements ebenfalls zu holen, wo Days Gone Remastered am 25. April seinen Weg nicht nur auf die PlayStation 5, sondern erneut auch auf den PC findet. Wie uns die Zombie-Ballerei auf dem Motorrad beim erstmaligen Erscheinen 2019 gefallen hat, könnt ihr derweil in unserem damaligen Test zu Days Gone nachlesen.

Quelle: Metacritic, Twitter /@BendStudio