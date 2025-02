Days Gone: Remaster des Open World-Krachers endlich vorgestellt

Dass sich ein Remaster oder gar Remake zur Open-World-Zombie-Schnetzelei Days Gone in Entwicklung befinden soll, dazu brodelte und brutzelte es in der Gerüchteküche zuletzt deftigst. Mit diesem Geklapper ist jetzt Schluss. Stattdessen wurde uns bei der jüngsten State of Play aufgetischt: nicht nur ein Trailer zum Remaster, sondern direkt ein Veröffentlichungsdatum.

Auf den Namen Days Gone Remastered wurde diese Neuauflage getauft. Als Erscheinungstermin wurde der 25. April dieses Jahres eingekreist. Mit welchen technischen Neuerungen ihr rechnen dürft und womit die fast zwei Minuten des Ankündigungstrailers aufwarten? Erfahrt es hier und jetzt und gleich …

Days Gone Remastered: Trailer, Veröffentlichungsdatum und mehr

Die Plattformfrage vorab: Die Ankündigungsmaschinerie rund um Days Gone Remastered hat sich zwar verstärkt auf die PlayStation 5 (Pro) eingeschossen, für den Heimcomputer soll die Neuauflage allerdings ebenfalls erscheinen. Der Kaufpreis soll 50 US-Dollar betragen. Schön: Wer das Original bereits, unabhängig von der Plattform, besitzt, kann für gerade mal 10 Euro zu Days Gone Remastered upgraden.

Wer Zombies mag, wird nachstehend klicken: Fast zwei Minuten Zombieapokalypse, voller grafisch aufpolierter Schauwerte – gespickt mit neuen Gameplay-Bausteinen.

Neben einer aufpolierten Grafik rollen mit dem Remaster auch hardwareseitig Neuerungen auf uns zu. Dazu gehört die Technologie VVR – sprich: Variable Refresh Rate. Vereinfacht gesagt, wird damit die Bildwiederholrate eures Bildschirms an die von eurer Gaming-Maschine ausgegebene Bitrate angepasst. Dazu gesellt sich eine Unterstützung für kabelloses DualSense, also das haptisch spürbare Feedback über euren PlayStation-Controller.

Abseits solche Feature-Dreingaben, dürfte ein Großteil der Spieler*innenschaft vor allem interessieren, was Days Gone Remastered grafisch auf dem sprichwörtlichen Kerbholz hat. Von den schönen, neuen Schauwerten könnt ihr euch gleich hier oben im Trailer überzeugen. In dem strampelt sich ein Deacon St. John nicht nur waffenstarrend gegen eine Zombie-mäßige Übermacht zu Wehr, sondern werden uns auch die neuen Spielmodi präsentiert.

Neue Spielmodi für den Zombie-Kracher

Dazu gehören der „Permadeath“-Modus. Wer bei diesem knüppelharten Modus obsiegt, soll mit einer exklusiven Trophäe belohnt werden. Dann der Modus „Horde Assault“ richtet sich an alle unter durch, die dem Highscore-Wahn verfallen sind. Anders gesagt: Hier müsst ihr euch schlagkräftig gegen immer größer werdende Gegnerhorden zur Wehr setzen. Nach dem Motto: Wer länger durchhält, darf eine höhere Punktezahl abkassieren.

Der dritte Modus im Bunde ist „Speedrun“. Wie bei bei den Roadrunner*innen unter euch bekannt sein dürfte, geht’s bei Speedrun darum, die Kampagne schnellstmöglich abzuschließen. Alle weiteren Eckdaten schaufelt ihr euch aus der offiziellen Bekanntmachungsmeldung auf dem PlayStation Blog direkt ins Oberstübchen.

