Days Gone: Remaster für den Open-World-Kracher könnte kurz bevorstehen

Diese Meldung stammt vom 11.12.2024: Neuester Zuruf aus der Gerüchteküche: Zum Open-World-Knüller Days Gone könnte uns bald ein Remaster bevorstehen. Aber bevor ihr die Schrotflinte durchladet und als Deacon St. Sohn das Motorrad sattelt, sollten wir uns mit kühlem Kopf den Fakten widmen.

Info vorab: Das 2019 von Bend Studio auf den Markt geschleuderte Days Gone (Uncharted: Golden Abyss) ist ein Open-World-Survivalspiel, welches speziell Fans von Resident Evil & Co. mit Hang zu großen, offenen Spielwelten ansprechen dürfte. Obwohl das postapokalyptische Zombie-Spiel insgesamt „sehr positive“ Rezensionen auf Steam einheimsen konnte, bleibt ein Days Gone 2 wohl ein unerfüllbarer Wunschtraum. Dafür streckt nun aber ein Days Gone-Remake seine Hand aus? Vielleicht.

Welche Hinweise gibt es für ein Remake von Days Gone?

Grund für die Annahme, ein Remake zu Days Gone stünde kurz bevor, entnehmt ihr der Liste kürzlich vorgenommener Änderungen auf Steam DB. Auf dieser Changelist sehen wir: Beispielsweise am 6. Dezember erfolgte ein Update namens „staging“, respektive am selben Tag ein solches mit Bezeichnung „specializedqa“. Was insbesondere bei einem Kauderwelsch wie „specializedqa“ reichlich kryptisch klingt, lässt aber die Schlussfolgerung zu, dass „qa“ in „specializedqa“ steht für „Quality Assurance“ – zu Deutsch: „Qualitätssicherung“.

Aus dieser Beobachtung bauen unseren englischsprachigen Kolleg*innen PCGamesN die nicht irrige Schlussfolgerung, eine neue Version von Days Gone könnte sich aktuell in Vorbereitung befinden. Um ihre zugegebenermaßen etwas dünnen Argumentationsfaden zu straffen, führen die Kolleg*innen zwei weitere Hinweise auf: Die Game Awards stehen bekanntermaßen kurz bevor, und Days Gone wird auf Steam zum Zeitpunkt dieser Meldung stark rabattiert angeboten. Ein vergünstigter Einkaufspreis, der an jenem Tag enden wird, an dem die Game Awards über uns hereinbrechen.

Auch, wenn vorliegende Hinweise nicht von der Hand zu weißen sind – sie sind eben nicht mehr als das: Hin- aber keine Beweise. Dann wiederum demonstrierten vor wenigen Wochen ähnliche Beobachtungen auf SteamDB zum 20. Jubiläum von Half-Life 2, dass aus solchen scheinbar vernachlässigbaren Änderungen Großes hervorgehen kann. Warten wir’s also ab, was wird (oder nicht).

Lohnende Alternativen zu Days Gone

Natürlich hat Days Gone kein Monopol auf Zombie-Action in einer großen, frei erforschbaren Spielwelt gepachtet. Dead Island, Dying Light (beide von Techland) oder State of Decay (Undead Labs) sind beides Zombie-starke Spiele, die ihr als Genre-Fans wegatmen solltet. Apropos quicklebendige Untote: Resident Evil 4 wartet jetzt mit einer großen Überraschung für PS5-Nutzer*innen auf.

Quellen: SteamDB /@Bend Studio, Twitter / @PCGamesN, PCGamesN, Steam / @Bend Studio