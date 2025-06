Beliebtes Horror-Spiel auf Steam bricht dank Update Spielerrekord – „Das ist wirklich verdammt geil“

Schon seit 2016 sorgt Dead by Daylight auf Steam, später auch auf den Konsolen, für Furore. Aber trotz der mittlerweile neun Jahre auf dem Buckel ist der Ofen noch längst nicht aus, wie das jüngste Update für das mehr als nur beliebte Horror-Spiel beweist.

Nachdem der Multiplayer-Titel ohnehin in den letzten Wochen wieder an Popularität gewonnen hat, gibt es jetzt für das kanadische Team von Behaviour Interactive einen Rekord zu feiern: Noch nie waren so viele Fans gleichzeitig in Dead by Daylight auf dem PC via Steam unterwegs. Der Dank gilt einer ganz besonderen Kooperation, die seitens der Community heiß erwartet gewesen ist.

Ob Stranger Things, Resident Evil oder Silent Hill: Dead by Daylight ist schon viele Partnerschaften mit bekannten popkulturellen Phänomenen eingegangen, aber ausgerechnet ein Franchise hat bislang gefehlt. Doch mit dem jüngst veröffentlichten Update gibt es nun endlich auch Five Night’s at Freddys im Spiel – und das kommt zumindest auf Steam richtig gut an.

Zum einen enthält der Patch, den es übrigens auch für die Konsolenversion gibt, eine kostenlose neue Map für alle Spieler*innen, die euch passenderweise in Freddy Fazbear’s Pizza-Laden entführt. Dort dürft ihr wieder mit anderen Überlebenden zusammen daran arbeiten, einem wahnsinnigen Killer zu entkommen. Oder ihr spielt letzteren einfach selbst und zeigt, wie gut ihr im Jagen und Verfolgen seid.

Anlässlich des FNAF-Kapitels gibt es ebenso einen neuen Killer: Den Animatronic Springtrap, welcher Fans des ihn beherbergenden Franchise ein Lächeln entlocken dürfte. Immerhin ist er der Antagonist in Five Night’s at Freddys 3 und hat gewiss in einigen Begegnungen ordentlich Angst verbreitet. Jetzt könnt ihr mit ihm eure sadistische Ader, sofern vorhanden, in Dead by Daylight ausleben.

Dass sich diese Kooperation lohnt, zeigen die ersten Zahlen nach der Veröffentlichung des Updates. Noch nie haben so viele Spieler*innen gleichzeitig Dead by Daylight auf Steam gezockt, wie aktuell. Mit 106.029 hat das Horror-Spiel seinen eigenen, mittlerweile vier Jahre alten Rekord gebrochen (via SteamDB).

In der Community wird das entsprechend gefeiert, auch wenn sich viele nicht überrascht zeigen. Immerhin ist Five Night’s at Freddys ein unfassbar beliebtes Franchise und das Interesse daran noch immer riesig. Gleichzeitig werden neue Spieler*innen freundlich begrüßt: „Das ist wirklich verdammt geil! Willkommen frisches Blut, ich hoffe, ihr habt Spaß am Spiel und seid noch viele Jahre dabei“, schreibt beispielsweise Vortigon23 auf Reddit.

Im Trailer macht Springtrap keine halben Sachen:

Falls ihr auch FNAF feiert und bislang noch nicht die Chance hattet, Dead by Daylight auszuprobieren, gibt es auf Steam nun eine gute Gelegenheit. Anlässlich des neuen Updates erhaltet ihr das Basisspiel noch bis zum 26. Juni für 7,99 Euro und spart damit satte 60 Prozent. Ein anderes Koop-Spiel sorgt derzeit auf andere Art und Weise auf Steam für Begeisterung.

