Dead by Daylight x Mario Kart: Kommt das absurdeste Crossover aller Zeiten?

Dead by Daylight von Entwicklungsstudios Behaviour Interactive ist eine Mehrspieler-Gruselei, die wahrlich nicht arm ist an Zusammenschlüssen mit anderen Medienmarken aus dem Horrorkosmos. Die bekannteste und vielleicht auch passendste dürften die mit Resident Evil sein – von der auch jetzt wieder zwischen 10. und 25. Februar eine an den Start geht. Aber das ist hier nicht das Thema.

Nein, hier geht’s um ein Gespräch zwischen Mathieu Côté, Jean Escalanate und unseren englischsprachigen Kolleg*innen von The Gamer. Wem die Namen Côté und Escalante in diesem Zusammenhang fremd sind: Côté ist langjähriger Head of Partnerships bei Behaviour Interactive, Escalante leitender Designer im selben Haus. Dabei herausgekommen ist, dass die beiden am allerliebsten eine Kollaboration zwischen Dead by Daylight und einem ganz bestimmten Killerauto ansteuern würden.

Dead By Daylight meets Mario Kart: Was wir wohl niemals spielen werden

„Wir haben schon oft darüber gescherzt, Dead by Daylight Kart zu machen“, wird Escalante im Interview zitiert. „[Das wäre dann] wie Mario Kart, aber mit DbD [Dead by Daylight]. Und alles dreht sich irgendwie um Christine, das Auto von Stephen King.“

Auch wer sich nicht gerade zur Leserattenbande zählt, wird mit dem Namen „Stephen King“ vertraut sein. Der US-Amerikaner lehrte zunächst als Englischlehrer unter prekären Bedingungen an der Universität von Maine, landete 1974 mit Veröffentlichung seines Erstlingswerks Carrie einen Welterfolg – und hat bis heute dutzende und nochmals dutzende Schauerromane herausgebracht.

Einer davon: Der Horror-Roman Christine über einen heruntergewirtschafteten 1958er Plymouth Fury mit übernatürlichen (und überaus todbringenden) Kräften. Ein absoluter Genre-Klassiker, der später erfolgreich von Regisseur John Carpenter filmisch adaptiert wurde. „Wir scherzen darüber, wie amüsant es wäre, ein Auto zu haben, dass dir in DbD hinterherjagt. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren würde, […]. Aber die Fantasie beflügelt das bishin an viele, lustige Orte“, sagt Escalante weiter.

Und auch, wenn sich diese Idee für ein Mario Kart-artiges Spielerlebnis mitten in Dead By Daylight spielerisch reizvoll anhört – es handelt sich lediglich um frei fliegende Gedanken der Kreativköpfe. Dennoch: Auch Côté scheint einer solchen Verschmelzung zugeneigt – am besten noch mit dem Kultautor höchstpersönlich. „Dazu [zu Persönlichkeiten aus dem echten Leben in Dead By Daylight] sage ich: Stephen King. Obwohl ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird“, meint Côté.

Warum Stephen King und das Horror-Spiel geschiedene Leute bleiben

„Ich bin ein großer Fan. […] Wir haben eine Menge Zeit damit verbracht, über Stephen King zu sprechen.“ Dabei wird eine Zusammenarbeit zwischen dem Autor solcher modernen Klassiker wie Es, Friedhof der Kuscheltiere oder Der Dunkle Turm wohl erstmal aus einem ganz bestimmten Grund flachfallen: Kings Abneigung gegenüber Videospielen. „Er [Stephen King] hat in Interviews und an anderen Stellen gesagt, dass er Verfilmungen im Allgemeinen nicht mag. Und er hasst insbesondere Videospiele!“

„Es wird also wahrscheinlich nie dazu kommen. Ich würde Stephen King persönlich in unser Spiel einbauen, weil er sich auch selbst als Figur in viele seiner Geschichten hineinschreibt.“ Ein vom Großmeister des Horrors inspiriertes Mario Kart in Dead By Daylight bleibt daher bestenfalls Fiktion – passend zu den Werken Kings.

