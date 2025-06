Death Stranding 2: Große Gameplay-Premiere am Wochenende – so könnt ihr zusehen

Mit Death Stranding 2: On the Beach kommt in diesem Monat ein Titel raus, auf den die Gaming-Welt ohne Frage ein besonderes Auge werfen wird. Videospiel-Mastermind Hideo Kojima arbeitete für den Nachfolger seines Erfolges aus dem Jahr 2019 wieder mit vielen Schauspieler*innen aus dem ersten Teil zusammen.

Die gut zehnminütigen Trailer aus dem letzten Jahr und von vor rund zwei Monaten waren kleine Kunstwerke für sich und zeigten schon einmal, womit Fans in dem neuen Action-Adventure um Sam Porter Bridges (Norman Reedus) und Fragile (Léa Seydoux) rechnen können: mit weiten Landschaften bis zum Horizont, einer weit verzweigten Story und einem atmosphärischen Soundtrack. An diesem Wochenende wird erstmals Gameplay präsentiert.

Death Stranding 2: On the Beach – Gameplay-Präsentation mit Kojima & Keighley

Death Stranding fiel nicht gerade durch sein einzigartiges Gameplay auf, obwohl das Halten der Balance durch Betätigungen der Schultertaten, die durch das eigene Blut gefüllten Handgranaten oder die mithilfe der vernetzten Community aufgebaute Welt schon neuartig war. Vielmehr beeindruckte jedoch die endzeitliche Weite voller unsichtbarer Gefahren, die fesselnde, wenn auch nicht immer durchsichtige Story, ein Staraufgebot an Schauspieler*innen um Reedus, Seydoux, Mads Mikkelsen oder Margaret Qualley, sowie ein entschleunigtes Spielerlebnis.

Seht hier den zweiten großen Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach:

Nachfolger Death Stranding 2: On the Beach verspricht, genau dort anzuknüpfen und sogar noch eine Schippe draufzulegen. Entsprechend ist im Rahmen des Summer Game Fest in Los Angeles an diesem Wochenende dem neuen Action-Adventure (manche würden sagen: Walking Simulator) eine eigene Veranstaltung gewidmet, auf der Geoff Keighley durch das Programm führen wird.

Bei diesem wird nicht nur Game Director Hideo Kojima persönlich zugegen sein, sondern auch Gäste wie Sprecher-Legende Troy Baker („The Last of Us“, „Indiana Jones and the Great Circle)“, der im Spiel wieder in die Rolle des Higgs schlüpfen wird, Cast-Neuzugang Elle Fanning („Like A Complete Unknown“) sowie Woodkid („Run Boy Run“), der sich für den Soundtrack verantwortlich zeichnet.

Wer, wie wahrscheinlich die meisten von euch, nicht vor Ort im Orpheum Theatre sein kann, hat die Möglichkeit, die Gameplay-Demo live auf dem offiziellen PlayStation-Kanal auf Youtube zu verfolgen. Dafür müsst ihr aber früh aufstehen (oder lange wach bleiben): Start der Übertragung ist am Pfingstmontag, 9. Juni, um 4 Uhr. Was ihr sonst noch auf dem Summer Game Fest sehen könnt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

