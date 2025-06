Death Stranding 2: In 6 Minuten perfekt vorbereitet – Story-Zusammenfassung des Vorgängers

Nach einer langen Reise und mit von Teer verdreckten Stiefeln stehen Norman Reedus alias Sam Porter Bridges und Death Stranding 2 am 26. Juni quasi vor der Tür.

Sechs Jahre ist das Erstlingswerk von Hideo Kojimas eigenem Studio nun her, in dem bekannte Hollywood-Schauspieler in einer postapokalyptischen Version der USA dafür kämpfen, das Land wieder zu vereinen. Entsprechend lückenhaft könnte eure Erinnerung an die Ereignisse sein – gut, dass es jetzt ein passendes Video gibt.

Death Stranding 2: Das müsst ihr zum Vorgänger wissen

Der offizielle YouTube-Kanal von PlayStation hat nämlich sechs Minuten Bewegtbildmaterial hochgeladen, die euch perfekt auf Death Stranding 2 vorbereiten, indem sie noch einmal die Story des Prequels zusammenfassen. Wer Kojima und seine durchaus komplexen beziehungsweise verworrenen Geschichten kennt, weiß, dass das alles andere als ein leichtes Unterfangen ist und natürlich deckt das Video nicht jede Einzelheit ab, die sich im ersten Teil abgespielt hat.

Hier geht es direkt zum Video:

Trotzdem liefern die sechs Minuten eine durchaus informative Zusammenfassung, die die wichtigsten Elemente abdeckt und euch für Death Stranding 2 wappnet. Darin enthalten das titelgebende Phänomen, das die Welt der Lebenden und der Toten miteinander vermischt hat; der Regen namens Timefall, der alles, was er berührt, in Windeseile altern lässt und natürlich die Charaktere, die diesen Naturkatastrophen trotzen und ihre Mission erfüllen wollen: Die Menschen der zerrütteten USA wieder miteinander zu verbinden.

Da wäre zunächst einmal der anfangs erwähnte Sam Porter Bridges, der als Hauptfigur eine ganz besondere Rolle einnimmt: Er soll sich auf den Weg machen und den zurückgezogen lebenden Bunker-Bewohner*innen mithilfe eines Netzwerks zumindest digital die Möglichkeit geben, sich wieder auszutauschen.

Es lief nicht alles glatt

Doch natürlich gibt es auch Hindernisse: Der Bösewicht Higgs beispielsweise, der die aktuelle Präsidentin Amelie entführt. Oder die gestrandeten Dinger: Tote, die in der Welt der Lebenden umhergeistern und bei Kontakt mit einem Menschen eine gewaltige Explosion auslösen können, noch dazu unsichtbar sind.

Praktisch, dass die sogenannten Brücken-Babys sie trotzdem sehen können. Klingt wild? Ist es auch – und sechs Minuten werden dieser mindestens 40 Stunden langen Geschichte mit einer unfassbaren Menge an Zwischensequenzen natürlich kaum gerecht.

Aber wenn ihr den Vorgänger gespielt habt und vor dem Release von Death Stranding 2 nur noch einmal eine kurze Auffrischung braucht, dann dürfte euch das Video durchaus unter die Arme greifen. Warum Hideo Kojima mitten in der Entwicklung von Death Stranding 2 einiges umgeworfen hat, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.

