Death Stranding 2: Neuer Trailer verrät endlich Release-Termin – „absolute Legende“

Auch, wenn die Filmfestivalveranstalung South by Southwest euch vielleicht nichts sagt, gab es gestern einen guten Grund, dort einzuschalten: Death Stranding 2: On the Beach, wie das Spiel mit vollem Namen heißt.

Hideo Kojima höchstpersönlich hat sich nämlich die Ehre gegeben und war mit der Fortsetzung seines postapokalpytischen Paket-Simulators vor Ort. Enthüllt wurde ein saftiger, gleich zehn Minuten umfassender Trailer, der es in sich hat und wieder mal sogar die seltsamsten Erwartungen noch zu überbieten weiß. Ach ja: Und der Release-Termin natürlich.

Neuer Trailer zu Death Stranding 2: Zehn Minuten Fiebertraum

Am 26. Juni ist es nämlich so weit und Death Stranding 2 erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Was euch dann erwartet, verrät der neue Trailer – zumindest optisch. Denn was da inhaltlich passiert, das lässt sich auch mit Vorwissen nur schwer fassen. Klar ist: Die Reise von Sam Porter Bridges (Norman Reedus) geht weiter, doch die United Cities of America stecken in Schwierigkeiten.

Hier könnt ihr euch die bizarren zehn Minuten zu Gemüte führen:

In Death Stranding 2 bekommt Sam offenbar abermals Schwierigkeiten mit Higgs (Troy Baker) und einem Geschwader an roten Robotern. Während Baby Lou zum Kleinkind herangewachsen ist und Fragile (Léa Seydoux) alles dafür tut, dass es auch erwachsen wird, treten neue Gefahren auf den Plan, unter anderem in Form von gigantischen schwarzen Figuren mit Flügeln, die sich vorher bereits als einzeln aufgeteilte Extremitäten als fiese Feinde entpuppen.

Neben den genannten Schauspieler*innen aus dem Vorgänger bekommen aber auch neue, aus Hollywood sehr bekannte Gesichter, im frischen Trailer einen Auftritt. Da wären beispielsweise Mad Max-Regisseur George Miller als Tarman, Elle Fanning, Fatih Akin, Shioli Kutsuna, Alastair Duncan, Alissa Jung, Luca Marinelli und Debra Wilson. Und in bester Kojima-Manier werden andere Charaktere wie Charlie oder der Red Samurai natürlich auch vorgestellt, als müsste man sie längst kennen.

Passend zum Thema: Death Stranding 2 kommt mit beliebtem Feature

Am Ende des Trailers steht dann nicht nur die ominöse Nachricht „Wir hätten uns nicht verbinden sollen“, sondern auch eine Referenz für Metal Gear-Fans in Form von Solid Snake mit einem Bataillon aus Soldaten mit brennenden Totenschädeln als Köpfen. Fans sind begeistert, in den YouTube-Kommentaren wird Hideo Kojima unter anderem als „absolute Legende“ bezeichnet. Wenn ihr noch mehr zum Spiel wissen wollt, werdet ihr in unserer großen Übersicht zu Death Stranding 2: On the Beach fündig.

