Death Stranding 2: So lange braucht ihr für das PS5-Meisterwerk – Spielzeit für jeden Typ

Nach sechs Jahren geht der Gewaltmarsch von vorne los: Mit Death Stranding 2: On the Beach wird Kojimas postapokalyptische Saga rund um Paketbote Sam Porter Bridges endlich fortgesetzt.

Seit heute können auch diejenigen wieder in seine Fußstapfen treten, die nicht bereit waren, mehr für den Vorabzugang der Digital Deluxe und Collector’s Edition zu blechen. Doch wie lange wird euch Death Stranding 2 beschäftigen, wie steht es um die Spielzeit? Das hängt wie immer stark davon ab, wie viel ihr im Open World-Abenteuer erledigen wollt – wir haben ungefähre Angaben für euch.

Death Stranding 2: So steht es um die Spielzeit für Story-Fans und Komplettist*innen

Grob gesagt unterteilen wir die mögliche Spieldauer von Death Stranding 2 in drei Kategorien. Denn wie hoch die Stundenzahl am Ende auf eurem PlayStation 5-Tacho blinkt, hängt natürlich davon ab, ob ihr schnurstracks durch die Story spaziert, zusätzlich ein paar Nebenaufgaben abhakt oder wirklich jeden einzelnen Auftrag erledigt, mit dem man euch als Postbote betraut.

Legt ihr es wirklich nur darauf an, die neueste, komplexe Kojima-Geschichte zu erleben und wollt das Marschieren über Stock und Stein schnellstmöglich hinter euch bringen, könntet ihr bereits mit rund 35 Stunden Spielzeit zu den Credits kommen. Im Vergleich zu den circa 40 Stunden des Vorgängers (laut HowLongToBeat) ist das sogar ein bisschen schneller, was am besseren Pacing der Story liegen könnte. Ist euch hingegen daran gelegen, Sam auf ein paar Zusatzmissionen zu schicken, solltet ihr mit ungefähr 50 – 60 Stunden rechnen.

Lesetipp: Das passiert, wenn ihr den ersten Auftrag ablehnt

In der Zeit könnt ihr einige eurer Kund*innen tatsächlich auf die maximale Stufe bringen und alle Bunker-Bewohner*innen ans Netzwerk bringen – auch die optionalen. Falls euch das nicht reicht, und ihr wirklich alles bewältigen wollt, was euch Kojima und sein Team in Death Stranding 2 vor die in dicke Stiefel eingepackten Füße wirft, wird es vermutlich dreistellig. Mit in etwa 110 Stunden könnt ihr rechnen, wenn ihr wirklich jeden Standardauftrag ausführt und alle bedürftigen Bürger*innen auf die maximale Stufe bringt.

Alles in allem ist die Spielzeit von Death Stranding 2 also recht ähnlich zu der des Vorgängers, auch, wenn ihr, je nachdem wie gut und effizient ihr spielt, ein bisschen schneller sein könnt. In jeder Hinsicht ein deftiger Brocken, der euch eine Weile beschäftigen dürfte. Warum das keineswegs schlecht ist, skizziert unser freier Mitarbeiter Michael in seinem umfangreichen Test zu Death Stranding 2.

Quelle: HowLongToBeat