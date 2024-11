Death Stranding feiert überraschenden Xbox-Release – und das sogar zum Schnäppchenpreis

Seit seinem ursprünglichen Release auf der PS4 hält sich Death Stranding – auch dank multipler Folgeveröffentlichungen auf dem PC, der PS5 sowie mit einer Director’s Cut-Version – positiv in der Erinnerung vieler Fans. Mit der Xbox Series X|S kommt nun eine weitere Plattform dazu, auf der Kojimas Werk Spielerinnen und Spieler begeistern soll.

Völlig überraschend kündigte das Studio seines Schöpfers nämlich nun den Release des Director’s Cut des populären, postapokalyptischen Paketsimulators für Microsofts Konsole an. Und um den unerwarteten Launch auch gebührend Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, haut man das gefeierte Action-Adventure direkt mal zum Angebotspreis raus.

Death Stranding: Director’s Cut jetzt auf der Xbox erhältlich – für kurze Zeit deutlich reduziert

Während schon die ursprüngliche Fassung weitgehend auf positive Rezensionen seitens Kritik und Spielerschaft stieß, wartet der Director’s Cut von Death Stranding unter anderem mit einer höheren Bildwiederholungsrate, einem beliebten Foto-Modus sowie Support für Ultrawide-Monitore auf. Außerdem dürfen sich Fans über ein paar coole Crossover-Inhalte mit anderen populären Franchises wie dem Half Life-Universum oder CD Projekt REDs Cyberpunk 2077 freuen.

Neben seinem Debüt auf den Xbox Series-Konsolen findet man den Titel neuerdings auch im Microsoft Store für den PC. Und dank des satten Launch-Rabattes, der zum Feiern der Veröffentlichung einlädt, bekommt ihr das Spiel sogar zum halben Preis. Kostet Death Stranding im Director’s Cut doch ursprünglich 39,99 Euro, zahlt ihr in den kommenden 14 Tagen gerade einmal 19,99 Euro.

Fairerweise zahlt ihr auf Steam mit dem aktuellen Angebot aber den selben Preis, falls euch Valves Spieleplattform lieber ist. Dass sich der Titel lohnt, dürfte ein offenes Geheimnis sein – bereits zu seinem Release vor rund 5 Jahren bezeichneten wir Death Stranding im Test als „Meisterwerk“, über welches man noch in vielen Jahren sprechen wird.

Dies sollte sich bewahrheiten, immerhin ist mit dem Namenszusatz On the Beach bereits eine Fortsetzung zu Kojimas meisterlichen Meilenstein in Arbeit. Eben jene soll uns bereits im kommenden Jahr 2025 und zunächst auf der PlayStation 5 erwarten. Death Stranding 2 soll außerdem ein cooles Feature mitbringen, das absurder kaum gehalten sein könnte.

Quellen: Xbox Store / Death Stranding