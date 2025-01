Keine Sorge wegen Verschiebung: Eines der beliebtesten Indie-Spiele aller Zeiten wird 2025 endlich fortgesetzt

Es geschehen noch Zeichen und Wunder: Nachdem die ersten beiden Kapitel zu Deltarune bereits im Februar 2019 erschienen, mussten Fans viel Spucke mitbringen.

Nun ist endlich ein Ende der Wartezeit in Sicht, denn die nächsten Chapter der geistigen Fortsetzung zu Undertale, einem der populärsten Indie-Spiele aller Zeiten, rücken in greifbare Nähe. Einstiger Beinahe-Solo-Entwickler Toby Fox ließ den nervigen Hund aus dem Sack und erinnert daran, dass es 2025 so weit sein soll.

Deltarune: Kapitel 3 und 4 erscheinen noch 2025

Auf Twitter veröffentlichte Fox passend zum japanischen Jahr der Schlange eine humorvolle Zeichnung des sogenannten „Annoying Dog“, bekannt für seinen Schabernack aus Undertale, mit einem längeren Körper und ohne Beine, um als das erwähnte Reptil durchzugehen. Doch das mit fast 300.000 Likes honorierte Bild war nicht das einzige Lebenszeichen des Entwicklers.

https://twitter.com/tobyfox/status/1874334645388730580

Darunter teilte der mittlerweile auch als Komponist für mehrere Pokémon-Spiele bekannte Fox eine weitere Zeichnung von einem Regenwurm mit Sonnenbrille und Basecap. Keck gibt dieser bekannt: „Frohes neues Jahr, Freunde! Vergesst nicht, auch Deltarune Kapitel 3 und 4 werden dieses Jahr in 2025 erscheinen!“

Unter dem Tweet zeigen sich Fans ekstatisch: Viele von ihnen scheinen vergessen zu haben, dass Fox bereits an Halloween 2024 enthüllte, dass Chapter 3 und 4 von Deltarune „zu 100 Prozent 2025 erscheinen werden.“ An diesen Plänen scheint sich offenbar nichts geändert zu haben. Ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht: Schon damals verkündete der Entwickler, dass dies von der Lokalisation und der Konsolen-Portierung abhänge.

Lese-Tipp: Mit diesem bizarren Trailer wurde Deltarune 2019 angekündigt.

Das letzte große Fragezeichen dreht sich dann um das finale Kapitel 5, das die Geschichte von Deltarune abschließen soll und offenbar noch eine ganze Weile auf sich warten lässt. Die ersten beiden Kapitel bekommt ihr kostenlos auf allen Plattformen und Undertale, der geistige Vorgänger zu Deltarune, ist dank des großen Sales im Nintendo eShop besonders auf der Switch gerade richtig günstig.

