Der vielleicht größte Ohrwurm aus Arcane hat jetzt ein Musikvideo – „Was da passiert ist, ist wirklich magisch“

Nicht nur Fans von League of Legends kamen Ende des vergangenen Jahres in den Genuss der zweiten Staffel von Arcane. Bereits die Premiere begeisterte 2021 mit ihrer dramatischen Story, den facettenreichen Charakteren und gewann viele Bewunderer, die dem Franchise aus spielerischer Sicht nichts abgewinnen können.

Die zweite Staffel legte in ihrer Intensität noch einmal eine Schippe drauf, auch die Animationen erreichten gefühlt noch einmal ein neues Level. Zudem der Soundtrack dürfte einige berührt haben und noch immer in den Gehörgängen schweben. Ein Song aus einer der emotionalsten Szenen hat jetzt ein Musikvideo bekommen.

Arcane: „Meine liebste Feindin“ jetzt auch als offizielles Musikvideo

Dieser wurde, ebenso wie die Serie Arcane, von den Animationskünstler*innen von Fortiche Production geschaffen. Es „fängt die emotionale Bandbreite und die narrative Bedeutung des Songs durch eine Mischung aus Live-Action-Rendering und ausdrucksstarken Animationen ein“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Arcanes Co-Protagonistin und League of Legends-Aushängeschild Jinx nimmt zusammen mit dem Revolutionskämpfer Ekko eine zentrale Rolle in der siebten Folge der zweiten Staffel an. Ihr gemeinsamer Tanz ist ein emotionaler Höhepunkt der Serie. Unterlegt wird er von dem Song „Ma meilleure ennemie“ (Meine liebste Feindin) von Stromae („Alors en danse“, „Papaoutai“) und Pomme.

Das Musikvideo greift diesen Tanz und die damit verbundene Emotionalität auf, legt den Charakteren die Lyrics auf die Lippen. „Ich finde, was da passiert ist, ist wirklich magisch“, schwärmt die Sängerin und Schauspielerin Pomme. „Ich konnte die Reaktionen und den Enthusiasmus vollkommen nachvollziehen, weil es da eine Art Schönheit, Romantik und Zärtlichkeit gab, die ansonsten kaum in der Serie zu finden ist.“

Stromae beschreibt diese Szene als „poetisch“ und einen „wichtigen Moment“, in dem Musik und Szenerie zusammenpassen. „Ma meilleure ennemie“ hatte in Frankreich und Belgien, der Heimat der beiden Künstler*innen, bereits Platz eins der Charts belegt; in Deutschland reichte es für Platz 28.

