PlayStation 5: „Sieht SCHRECKLICH aus“ – Diese Ankündigung hätte sich Sony wohl lieber gespart

Bei der State of Play zur PlayStation 5 hatten Sony und weitere Publisher einige spannende Spiele im Gepäck. Darunter etwa Marvel’s Wolverine, welches 2026 die aktuelle Konsolengeneration aufmischen soll.

Eine Ankündigung sorgte jedoch schon während des Livestreams für Aufregung und es wurde auch im Anschluss keineswegs besser. Dabei erhält mit Deus Ex eines der einflussreichsten Games aller Zeiten einen frischen Anstrich, doch genau dieser sorgt für derzeit heftige Kritik.

Deus Ex Remastered: Das ist die Neuauflage für PS5 & Co.

Erstmals 2000 für den PC und zwei Jahre später für die PlayStation 2 veröffentlicht, gilt Deus Ex als Wegbereiter für viele moderne Titel. Hat unter anderem auch moderne Hits wie Cyberpunk 2077 maßgeblich beeinflusst. Doch trotz dieses enormen Ruhms hat das Action-Rollenspiel beziehungsweise die Immersive Sim bis heute keine Neuauflage erhalten.

Nun schickt sich Aspyr an, die in der Vergangenheit unter anderem die optischen Überholungen für Tomb Raider 1 bis 6 entwickelt haben, diesen Job zu erledigen. Bei der State of Play wurde Deus Ex Remastered erst für die PlayStation 5 angekündigt, das Projekt erscheint aber ebenso für PC, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

In erster Linie erhält Deus Ex technische Überarbeitungen. Die Grafik wird für moderne Systeme aufgehübscht, die Steuerung an gängige Controller angepasst. Inhaltliche Neuerungen gibt es derweil keine. Dafür aber immerhin Cross-Save-Unterstützung und Einbindung von Achievements. Der Release soll bereits am 5. Februar 2026 erfolgen.

Das stört die Spieler*innen

Auf den ersten Blick klingt das alles nach einer guten Idee: Einen alten Klassiker modernisiert, aber ansonsten unverändert für aktuelle Plattformen veröffentlichen. Deus Ex hat es zudem ganz ohne Zweifel verdient. Dennoch sind viele Spieler*innen gar nicht froh über das bisher Gezeigte – insbesondere die Grafik ist vielen ein Dorn im Auge.

„Ein Affront gegen eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden“ oder „Deus Ex hat Besseres verdient als das“ sind nur ein paar der Kommentare, die sich unter dem YouTube-Trailer versammeln. Noch heftiger drückt es JohnnyBrown aus: „Es sieht SCHRECKLICH aus“ und erklärt, warum lieber die bei Fans beliebten Nightdive Studios die Neuauflage hätten übernehmen sollen.

Hier seht ihr den Trailer zum Remastered:

Neben dem für viele Spieler*innen enttäuschenden Grafikstil kommt noch der Preis obendrauf. 29,99 Euro sind für Deus Ex Remastered aufgerufen, obwohl es das Original oftmals bei Anbietern wie GOG zumindest auf dem PC oft für unter einen Euro gibt. Dazu gibt es kostenlose Mods, mit der ihr den Klassiker ebenso auf ein modernes technisches Niveau hieven könnt. Ein richtiges Deus Ex-Sequel wird es derweil wohl erst einmal nicht geben.

