Diablo 4: Blizzards Pläne bis 2026 enttäuschen Fans – „Woran arbeiten die überhaupt?“

Diablo 4 hat noch lange nicht fertig: Blizzard hat bereits Pläne für die nächsten Monate und sogar darüber hinaus. Die vorgestellte Roadmap kommt jedoch bisher bei vielen Fans gar nicht gut an – es herrscht viel Kritik.

Grundsätzlich erhält das Action-Rollenspiel noch in diesem Jahr drei weitere Saisons, die jeweils drei Monate umfassen. 2026 soll dann eine große Erweiterung im Stile von Vessel of Hatred folgen. Was grundsätzlich erst einmal gar nicht so schlecht klingt, wird in der Community als eintönig und „ziemlich enttäuschend“ beschrieben.

Diablo 4: Das sind die Pläne bis 2026

Während die aktuelle Saison 7 in Diablo 4 sich langsam aber sicher dem Ende neigt, geht es anschließend direkt weiter. Von April bis Juni wartet die Saison 8 „Belials Wiederkunft“ auf euch, in der ihr die Fähigkeiten von verschiedenen Bossen zu euren eigenen macht. Zudem wird das zweite Jubiläum des Action-Rollenspiels gefeiert und ein Katzen-Gefährte eingeführt.

Danach folgt die Saison 9 „Sünden der Horadrim“ von Juli bis September, in der ihr die Kräfte des geheimen Ordens verdient und ebenfalls einen neuen Gefährten erhaltet. Zudem gibt es dann endlich die Unterstützung für Maus und Tastatur auf den Konsolen. Den Abschluss von 2025 bildet anschließend Saison 10 „Höllisches Chaos“, in der sich ebenfalls alles um verschiedene Kräfte dreht. Mit dabei ist, wer hätte es gedacht, ein weiterer Gefährte.

Für 2026 plant Blizzard derweil mit einer neuen Erweiterung für Diablo 4. Details zum Inhalt gibt es nicht. Lediglich die Einführung von Bestenlisten und ein Rangsystem ist namentlich auf der Roadmap erwähnt. Ob wie bei Vessel of Hatred eine neue Klasse mit dem Addon eingeführt wird, bleib demnach weiterhin abzuwarten.

Warum stößt die Roadmap auf Kritik?

Innerhalb der Community erhalten die vorgestellten Inhalte jedoch nicht nur Applaus. Ganz im Gegenteil: Der Großteil wird mitunter harsch kritisiert. Im Mittelpunkt steht vor allem das jeweilige Saisonthema, welches sich sehr wiederholend anfühlen würde – es würde immer nur um neue Kräfte gehen.

„Kräfte, Kräfte, Kräfte, Kräfte. Wie faul ist das denn?“, schreibt etwa der oder die Nutzer*in zkitzor auf Reddit. Jemand anders wird deutlicher und bezeichnet die Roadmap als eine „der schlechtesten, die ich je gesehen habe“. Punkinabox fragt wiederum vermeintlich rhetorisch: „Woran arbeiten die überhaupt?“

Vor allem im Vergleich zu Path of Exile, dessen Nachfolger ebenso derzeit in der Kritik steht, sei der Inhalt auf dem Blatt Papier bisher enttäuschend. Es bleibt abzuwarten, ob Blizzard auf die Kritik eingeht und nachbessert, wie es ein Community Manager andeutet, oder erst die für 2026 geplante Erweiterung Diablo 4 wieder auf Kurs bringen kann.

