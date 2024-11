Diablo 4: „Genießt, was ihr jetzt habt“ – Blizzard kündigt schon jetzt Nerfs für die neue Season an

Mit dem Release von Vessel of Hatred durfte sich Diablo 4 über eine ganze Reihe Neuerungen freuen. Natürlich blies die Erweiterung auch reichlich frischen Wind in die Klassen und brachte mit den Geistgeborenen sogar eine brandneue ins Spiel.

Diesen Wind versucht Blizzard nun etwas aus den Segeln zu nehmen und kündigt im selben Atemzug schon einmal Nerfs für die neue Saison an. Doch auch mit dem kommenden Mid-Season-Patch erwarten uns bereits Veränderungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Diablo 4: Blizzard diskutiert Klassenbalance und Nerfs in der neuen Season

In einem Livestream der Entwicklerinnen und Entwickler, der jüngst abgehalten wurde, diskutierten eben jene über einige Veränderungen in der Klassenbalance, die uns mit dem kommenden Patch für Diablo 4 erwarten sollen. Dabei rückten auch die Geistgeborenen in den Fokus – die man vorerst aber erst einmal nicht anrühren möchte. Erst mit der nächsten Saison von Vessel of Hatred geht es ihnen wohl an den Kragen. „Bis dahin, genießt das, was ihr jetzt habt“, rät Lead Class Designer Adam Jackson den Spielerinnen und Spielern Sanktuarios.

Der schon für die nächste Woche angekündigte Mid-Season-Patch soll stattdessen erst einmal alle anderen Klassen ein paar Buffs spendieren – womit sie allerdings noch immer nicht auf das Level der Geistgeborenen gehoben werden sollen. Jackson zufolge wolle man so vermeiden, in einen endlosen Teufelskreis der Buffs zu geraten, der die Player Power über die Grenzen des Spiels hinausbefördert. Zu den geplanten Verbesserungen zählen mitunter die folgenden (via PC Gamer):

Schadenserhöhungen bei Kernfertigkeiten und beliebten legendären Aspekten, damit Barbaren nicht zu sehr ins Hintertreffen geraten

starke Schadenserhöhungen für die Key Passive der Druiden und legendäre Aspekte, um Bosse zu unterstützen

dringend benötigte Verstärkungen für Kernfähigkeiten der Nekromanten, um mehr Builds zu ermöglichen

Kleine Verstärkungen für schwächere Kernfertigkeiten und Key Passives für Schurken

erhebliche Verstärkungen der Key Passives und legendären Aspekte von Zauberern, um die Auswahl an Builds zu erweitern

kleine Verstärkungen für die am wenigsten genutzten Fertigkeiten von Geistergeborenen, wie z.B. Toxic Skin

überarbeitete Schreinkräfte, die sich nach der Stufe des Spielers und der Paragonstufe richten (sprich: keine nutzlosen Conduit-Schreine mehr)

Die vollständigen Patch-Notizen wurden bislang nicht veröffentlicht, dürften in den kommenden Tagen aber gewiss seitens Blizzard folgen. Darüber hinaus kündigte man bereits an, dass das Midwinter Blight-Event seine Rückkehr feiern soll, ebenso wie ein zweites Mothers Blessing-Ereignis, das einen zeitlich begrenzten XP-Bonus verspricht. Hinzu gesellt sich ein schmackhafter Charakter-Boost auf Stufe 50, um zurückkehrenden Spielern den Wiedereinstieg auf den non-saisonalen Servern zu erleichtern.

Noch mehr frische Infos zu Saison 7

Einen kleinen Einblick, was uns mit Saison 7 in Diablo 4: Vessel of Hatred erwartet, gewährte Blizzard uns aber ebenso schon vorab. Neben dem bereits erwähnten Schwung der Nerf-Keule in Richtung der Spiritborn darf man sich auf eine erhöhte Droprate für die Ahnengegenstände einstellen. Auch in den Legion-Events sollen Handwerksmaterialen öfter in eure Taschen wandern, während ein paar Runenwörter wohl Änderungen erfahren. Und womöglich schafft es auch das langerwartete Armory-System, welches euch zwischen euren vorher festgelegten Builds nach Belieben wechseln lassen soll, ins Spiel.

Was sich am Ende wirklich mit der neuen Saison verbessert, können wir schon in der kommenden Woche gewisser sagen, denn für diese hat Blizzard einen weiteren Stream angekündgt. In jenem wollen die Entwicklerinnen und Entwickler dann ganz ausführlich über die siebente Saison seines populären Action-Rollenspiels sprechen.

Außerdem ist ein kurzer Testlauf für das neue Update geplant, in dessen Rahmen Spielerinnen und Spieler irgendwann nach Thanksgiving, sprich zwischen Ende November und Anfang Dezember, auf die PTRs losgelassen werden sollen. Bis dahin könnt ihr es noch einmal mit den besten Builds für die Geistgeborenen in Diablo 4 krachen lassen. Fangt ihr hingegen mit Vessel of Hatred ganz neu an, haben wir ein paar Tipps für euch an anderer Stelle parat.

