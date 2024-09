Diablo 4: Unfassbare Summe – So viel Geld hat Blizzard allein durch Ingame-Käufe an euch verdient

Etwas mehr als ein ganzes Jahr ist es her, da hat Blizzard Franchise-Fans mit dem neuesten Ableger seiner düsteren ARPG-Reihe beglückt. Wie viel Geld man uns mit Diablo 4 seitdem aus den Taschen geleiert hat, soll nun bekannt geworden sein.

So scheint es, als habe Blizzard mit dem vierten Teil sogar eine ganze Menge Kohle in den höllisch heißen Schlund Diablos führen können. Allein, welche Summen Mikrotransaktionen und Ingame-Services an güldener Asche erbracht haben sollen, ist dabei beeindruckend.

Diablo 4: Wohl über 150 Millionen US-Dollar Umsatz allein mit Mikrotransaktionen

Wie Game Pressure berichtet, läge der gesamte Umsatz bei sage und schreibe einer Milliarde US-Dollar, die Blizzard seit dem Launch im Juni 2023 mit Diablo 4 erzielt habe. Davon seien rund 150 Millionen Dollar durch Ingame-Käufe wie Mikrotransaktionen zustande gekommen.

Dies gab Senior Product Manager Harrison Froeschke dem Bericht zufolge in seinem LinkedIn-Profil an, ehe eben jenes nicht mehr öffentlich einzusehen war, nachdem man auf die beeindruckenden Zahlen gestoßen sei. Einem Screenshot Game Pressures zufolge soll Blizzard die “Monetarisierungsstrategie mit Store-Kosmetika, Preisen, Bundle-Angeboten, personalisierten Rabatten und Roadmap-Planung zu mehr als 150 Millionen Dollar Umsatz“ verholfen haben.

Weniger überraschend dürfte sein, dass man sich mit dem Gesamtumsatz des Spiels mittlerweile in Milliardenhöhe bewegt. Denn immerhin gab Blizzard bereits damals bekannt, dass Diablo 4 nur fünf Tage nach seinem Release einen teuflischen Umsatz von 666 Millionen Dollar geknackt habe. Wie es scheint, ist der Wert danach zwar nicht mehr ganz so rasant in die Höhe geschossen, allerdings hat er sich in etwas mehr als einem Jahr immerhin fast verdoppelt.

Und auch künftig dürfte sich der jüngste Vertreter der höllischen Hack and Slay-Reihe für Blizzard bezahlt machen, denn in Kürze erscheint auch schon die erste Erweiterung für Diablo 4: Vessel of Hatred. Am 8. Oktober ist es so weit, doch schon jetzt wissen wir, was uns mit der neuen Klasse in Diablo 4 erwarten soll.

Quellen: Game Pressure