Diablo 4: Blizzard liefert euch mit neuer Klasse „ultimatives Raubtier“ – entgegen eines Fan-Wunsches

Nicht nur, aber vor allem Fans von Diablo 4 können den Release der ersten Erweiterung Vessel of Hatred (Gefäß des Hasses) kaum erwarten. Jetzt hat sich Brent Gibson, seines Zeichens Game Director bei Blizzard, vor die Kamera bugsiert, um den Vorverkauf der Erweiterung anzukurbeln.

Damit sind auch einige (wenn auch wenige) interessante Details zu der neuen spielbaren Klasse ruchbar geworden. Eines vorab: Bei der neuen Klasse handelt es sich weder um einen Paladin, noch um einen Kreuzritter, wie von einem Teil der Fanbase gewünscht. Doch was hat es damit auf sich?

Welches ist die neue spielbare Klasse für Diablo 4?

Zunächst zu den Paladinen und Kreuzrittern: Kürzlich hat Rod Fergusson in seiner Funktion als General Manger noch davon gesprochen, man vernehme den Wunsch nach solchen spielbaren Klassen. So wird er bei Games Radar zitiert. Wieso haben sich Fergusson und Team dann jetzt doch dagegen entschieden? Dazu kommen wir gleich. Aber wovon handelt überhaupt „Vessel of Hatred“?

“Vessel of Hatred ist eine Geschichte über Isolation – und die Auswirkung davon. Du versucht die Dinge zu verteidigen, die dir am meisten bedeuten“, spricht Gibson bedeutungsschwanger in die Kamera. Dazu gibt es den dazugehörigen Diablo 4 Blog-Eintrag zum Nachlesen.

Demnach dürfen sich Diablo-Fans den 18.07. schon mal tiefrot im Kalender anstreichen. Denn an dem Tag soll ein Livestream stattfinden, der euch die neue spielbare Klasse Spiritborn nahebringt. Im aktuellen Video bezeichnet Gibson dieselben als „Spitzenprädatoren, die wie für den Dschungel geschaffen sind. Auf Deutsch können die Spiritborn als Geistgeborene übersetzt werden.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Abseits davon sieht es mit handfesten Informationen zu diesen Geistgeborenen dünn aus. Die im entsprechenden Blog-Post von Blizzard verteilten Eckdaten lassen darauf schließen, dass die sie Druiden oder Mönchen ähneln könnten, die den Umgang mit magischen Waffen beherrschen. Es heißt:

„Die Geistgeborenen gehören zu den ultimativen Raubtieren des Dschungels und sind eine für die Diablo-Reihe völlig neue Klasse. Diese kampferprobten Held*innen nutzen mystische Synergien, die nur tief in den Dschungeln von Nahantu erweckt werden können. Werdet zum Geistgeborenen und ruft die ätherischen Geister zu Hilfe, die eng mit dieser uralten Zivilisation verbunden sind.“

Und wieso hat sich das Team jetzt gegen die Rufe nach Paladin und Kreuzritter als spielbare Klasse zugunsten von Spiritborn gestellt? Im eingangs erwähnten Interview mit Rod Fergusson sagt dieser: „Wir wollten etwas Neues machen, das uns vor eine kreative Herausforderung stellt und [den Spieler*innen] eine neue Erfahrung bieten.“ Hierin liegt also allem Anschein nach des Pudels Kern.

Worauf spekuliert die Community bei der neuen Diablo 4-Klasse?

Auf Reddit wird dieser Tage in der Diablo-Fanbase naheliegenderweise heiß diskutiert, was uns mit den Spiritborn tatsächlich erwartet. Ob wir es mit einer Mischung aus Mönch und Hexendoktor oder doch zwischen Amazone und Mönch zu tun bekommen, wie die Community spekuliert, bleibt abzuwarten.

Übrigens: Gibson rührt auch kräftig die Werbetrommel für die Ultimate Edition von Vessel of Hatred. Wer sich diese im Vorverkauf besorgt, soll einen flauschigen Begleiter zur Seite gestellt bekommen. Ihr habt die Wahl zwischen Hund, Tiger und Schneeleopard, die euch „auf eurem Abenteuer begleiten und goldene Materialien für euch einsammeln“, wie es Gibson sehr werblich formuliert.

Insgesamt wird Vessel of Hatred in drei verschiedenen Versionen mitsamt mehr (oder weniger) ausführlichen Bonus-Inhalten angeboten: Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition. Das Bundle zusammen mit dem Hauptspiel Diablo 4 nicht berücksichtigt. Was euch in Sachen Atmosphäre mit der Erweiterung erwartet, dem könnt ihr im stimmungsvollen Trailer nachspüren:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich dazu breitschlagen lässt, die Ultimate Edition von Vessel of Hatred vorzubestellen, erhält dann auch ein mit einer Kriegskatze versehene Reittierpaket und weitere, eher kosmetisch zu betrachtende Inhalte. Ob diese Spielereien für euch Anreiz genug sind, um euch sofort unter den Vorbesteller*innen zu versammeln, müsst ihr als mündige*r Kund*in natürlich selbst entscheiden.

Erscheinen soll Vessel of Hatred am 8. Oktober dieses Jahres. Die Erweiterung besorgt ihr euch bei Steam und Konsorten. Apropos Diablo 4: Der vierte Serienteil hat erst kürzlich sein Einjähriges gefeiert.

Quellen: Blizzard, Games Radar, YouTube / Diablo, Steam, Reddit / r/diablo4