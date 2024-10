Diablo 4: Vessel of Hatred – 5 wichtige Fragen vor Release beantwortet

Am 8. Oktober ist der Release von Diablo 4: Vessel of Hatred, der ersten großen Erweiterung für Blizzards Action-Rollenspiel. Doch wann genau geht es los? Und kann man das Addon preloaden?

Auf all diese Fragen gibt es jetzt Antworten, die wir euch kurz und bündig zusammenfassen. Dabei profitieren nicht nur Käufer von Vessel of Hatred von der Erweiterung, sondern alle Spieler von Diablo 4. Immerhin gibt es auch einen großen Patch, der vieles auf den Kopf stellt.

Uhrzeit: Wann genau ist der Release?

Sofern auf den letzten paar Metern nichts mehr schief geht, dann erscheint Diablo 4: Vessel of Hatred am 8. Oktober 2024 für PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Spielen könnt ihr allerdings nicht pünktlich um Mitternacht.

Stattdessen sind die Server in Deutschland erst eine Stunde später erreichbar, sprich ab 1:00 Uhr nachts könnt ihr loslegen. Natürlich stets unter der Annahme, dass die Server den potenziellen Ansturm überstehen.

Preload: Ab wann kann die Erweiterung heruntergeladen werden?

Damit ihr im besten Fall pünktlich mit der Erweiterung loslegen könnt, bietet Blizzard auf (fast) allen Plattformen einen Preload von Vessel of Hatred an. Allerdings ist der Termin unterschiedlich. Vorab könnt ihr die Erweiterung für Diablo 4 ab den folgenden Terminen herunterladen:

PC via Battle.net: Ab 1. Oktober um 1:00 Uhr

Ab 1. Oktober um 1:00 Uhr PS- und Xbox-Konsolen: Ab 6. Oktober um 1:00 Uhr

Wer Diablo 4 auf Steam spielt, der muss leider in den sauren Apfel beißen. Hier findet der Download erst zeitgleich mit der Veröffentlichung am 8. Oktober statt, sprich ihr könnt die benötigen Spieldateien nicht vorab herunterladen.

Der Preload ist allerdings nicht nur für alle Käufer*innen der Erweiterung wichtig, sondern steht generell jedem Spieler und jeder Spielerin zur Verfügung. Denn mit der Erweiterung gibt es auch etliche Änderungen für das Basisspiel von Diablo 4, wodurch das Action-Rollenspiel etwas mehr als ein Jahr nach dem Release ein Stück weit auf den Kopf gestellt wird.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter anderem umfasst der Patch für Diablo 4 folgende Neuerungen:

neue Maximalstufe 60 (statt zuvor 100)

Neues Schwierigkeitssystem: Die bisherigen Weltstufen haben ausgedient

neue Paragon-Maximalstufe: 300

zwei neue Charakterplätze

Überarbeitung der Gegenstandsqualität

Neue Klassenfertigkeiten und passive Fertigkeiten für alle Klassen

neue saisonale Inhalte

Implementierung des Gruppenfinder-Feature

Falls ihr bereits Charaktere habt, die mindestens Stufe 51 erreicht haben, werden sie mit dem Update auf 50 zurückgesetzt. Es gibt also so oder so eine neue Levelphase für euch.

Diablo 4: Vessel of Hatred – Das steckt in der Erweiterung

Falls ihr die Inhalte der neuen Erweiterung spielen wollt, müsst ihr diese vorher käuflich erwerben. Danach habt ihr allerdings Zugriff auf folgende Features mit Diablo 4: Vessel of Hatred:

neue Kampagne, die euch in das Dschungelgebiet Nahantu führt

Neue Klasse Geistgeborene

Runenworte

Söldner-Feature

Koop-Dungeon Dunkle Zitadelle

Unterstadt von Kurast

Handel mit spezifischen Ressourcen aus Vessel of Hatred

Immerhin: Ein paar der neuen Monster aus Nahantu werden auch mit den saisonalen Inhalten ihren Weg ins Spiel finden. Dadurch bekommt ihr auch als Nicht-Käufer*in der Erweiterung einen kleinen Einblick, was euch eigentlich so erwartet.

Kostenlose Twitch-Drops zum Release

Die Veröffentlichung der Erweiterung wird von Blizzard auch auf Twitch gefeiert. Vom 8. Oktober bis zum 5. November könnt ihr einem Streamer oder einer Streamerin eurer Wahl bei Diablo 4: Vessel of Hatred zuschauen und verschiedene kosmetische Belohnungen abstauben.

Jede Woche soll es neue Twitch-Drops geben, darunter frische Waffen-Skins, Rückentrophäen und mehr. Kauft oder verschenkt ihr in der zwei Twitch-Abonnements erhaltet ihr zudem das Reittier „Geist der Eroberten“ und bei vier Abos zusätzlich die Reittierrüstung „Ruhm des Siegers“.

Übrigens: Im neuen Monat erscheint nicht nur Diablo 4: Vessel of Hatred, um eure heißbegehrte Zeit in Beschlag zu nehmen. Stattdessen ist der Monat rappelvoll mit neuen Releases, wie wir euch in unserer Monatsvorschau zum Oktober verraten.

Quelle: YouTube / Diablo