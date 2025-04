Die einflussreichsten Videospiele der Geschichte – Platz 1 ist eine echte Überraschung

Die Britische Akademie für Film- und Fernsehkunst, allgemein bekannt unter ihrem Akronym BAFTA, vergibt unter anderem jährliche Awards für Filme und Videospiele. Vor Kurzem hatten sie eine öffentliche Umfrage zum letzterem gestartet, deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden.

Genauer gesagt soll es darum gehen, welche Videospiele die einflussreichsten der Geschichte sind. Während einigen von euch sicherlich sofort mehrere Titel im Kopf herumspuken, die dort auf den vordersten Plätzen landen müssten, hat mit dem tatsächlichen Platz 1 wohl kaum jemand gerechnet.

Welche Videospiele hatten den meisten Einfluss?

„Der Einfluss von Videospielen auf die Populärkultur war noch nie so groß wie heute. Ihre Wirkung ist in der Musik, in der Welt des Fernsehens und Kinos sowie auf dem Laufsteg sicht- und hörbar“, schreibt Chris Schilling auf der BAFTA-Homepage. „Um den enormen Einfluss des Mediums Videospiel widerzuspiegeln, haben wir der Öffentlichkeit im Vorfeld der 21. BAFTA Games Awards eine provokante Frage gestellt: Welches ist das einflussreichste Videospiel aller Zeiten?“

Und die 21 Titel umfassende Liste enthält einige spannende Titel, die mit Fug und Recht dort gelandet sind – allein bei den Plätzen 5 bis 2 würden wohl nur wenige widersprechen: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Half-Life, Super Mario Bros. und Doom… allesamt nur geschlagen von Shenmue.

Das 1999 erschienene Shenmue sei quasi eine Blaupause für dynamische und detaillierte Settings, die längst Standard geworden sind und die maßgeblich für Erfolge von Reihen wie Grand Theft Auto oder Assassin’s Creed gelegt hätten, heißt es in dem Artikel. Das Eigenleben von NPCs und die spielinterne Uhr, die den Protagonisten zu Handlungen zu bestimmten Zeiten drängen würden, seien Grundlage für Spielmechaniken in Stardew Valley oder Animal Crossing. Ruhige Momente in einem ansonsten krachenden Spiel seien Inspiration für God of War oder Uncharted, das Setting für Yakuza: Like a Dragon.

Lesetipp: Die 10 besten The Legend of Zelda-Titel

Von Pong bis Baldur’s Gate 3

Unter diesen Gesichtspunkten kann man Shenmue einen großen Einfluss auf Videospiele der Moderne nicht absprechen. Andererseits haben wir es, wie gesagt, mit einer Umfrage der Öffentlichkeit zu tun. Expert*innen würden sicherlich anders abstimmen. Zwar finden sich auch Videospielpioniere wie Tetris (Rang 11), Pong (13) und Final Fantasy 7 (17) in der Auflistung wieder, aber auch Baldur’s Gate 3 (16) oder Kingdom Come: Deliverance 2 (7).

Diese sind, obgleich zweifelsohne geniale Spiele, allerdings viel zu neu, als dass man einen nachhaltigen Einfluss beobachten könne – KCD 2 kam gerade einmal vor zwei Monaten auf den Markt. In unserem Test könnt ihr euch aber davon überzeugen, wie viel Spaß es uns gemacht hat.

Quelle: BAFTA