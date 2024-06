Die Fans sind sich einig: Das braucht keiner in Fallout 5

Dass vor allem Fallout 4 und Fallout 76 seit dem Streaming-Erfolg bei einem gewissen Paketdienstleister stetig neue Spieler*innen anziehen, ist bekannt und öde – wie eben das Ödland des postapokalyptischen Franchise aus dem Hause Bethesda.

Jüngst wurde sogar mit Todd Howard der zentrale Entscheidungsträger hinter der Marke zur Experten-Plauderei gebeten – dabei kristallisierte sich heraus: Der Bethesda-Boss will mit einem neuen Einzelspieler*innen-Erlebnis mitsamt einer Ziffer fünf im Titel nichts überstürzen. Doch was wünschen sich eigentlich die Fans von einem Fallout 5? Viele Enthusiast*innen der Reihe sind sich sicher, worauf bei dem nächsten Teil getrost verzichtet werden könnte.

Was wollen die Fans in Fallout 5 gar nicht sehen?

Vom Nebenschauplatz solcher Seitenableger wie Fallout Tactics oder Fallout Shelter abgesehen, besteht die Hauptserie aus insgesamt sechs Rollenspielen: Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76. Das verblüffende an dem Zahlenbingo: In vier dieser Spiele startet ihr im Vault (sprich: die Bunker im Fallout-Universum). Und zwar: im originalen Fallout, Teil 3 & 4, dem aktuellen Erfolgsschlager Fallout 76 – und in der aktuellen Streaming-Serie auf Amazon, wie ihr im Fallout-Wiki nachlesen könnt.

Die Schlussfolgerung liegt also nahe: Dass eine nicht unbeachtliche Anzahl von Fallout-Titeln sich dieser mittlerweile dezent abgegriffenen Standartsituation bedient, ist zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Fallout-Historie mindestens uninspiriert. Mit diesem Hintergedanken ist Twitter-Nutzer*in Fallout Films an das Fandom herangetreten – und fragt: „Kann Fallout 5 auf eine Vault-Bewohner*innen-Geschichte verzichten? Ich hätte gern etwas grundlegend anderes. Was denkt ihr?“

Bis zum Zeitpunkt dieses Artikels haben über 2.350 Twitter-Nutzer*innen dieses Posting mit einem Herz-Emoji belohnt – und damit ihre Zustimmung mit Fallout Films ausgedrückt. Daneben hat die Community natürlich auch eigene Ideen parat, welchen Ausgangspunkt ein spekulatives Fallout 5 nehmen könnte.

Welche Ideen haben die Fans für ein neues Fallout?

Liran Playz etwa schreibt: „Ich möchte ein Spiel zu Beginn der Apokalypse sehen und nicht 200 Jahre später“ – und über 380 Nutzer*innen pflichten der Aussage mit Herz-Emoji bei.

Einen weiteren, häufig hervorgebrachten Wunsch, fasst C.M. Hancock in Worte. Er schreibt: „Vielleicht als Ghul spielen. Wie es ist, dermaßen lange zu leben und zu sehen, wie viele blau gekleidete Menschen aus den Löchern im Boden kommen – und sich anpassen müssen […].“ Übernähmt ihr in einem fünften Teil von Fallout Kontrolle über einen Ghul, wäre ein Anheben der Spielhandlung aus einem Vault heraus selbstredend obsolet. Leser*innen von 4P wissen natürlich längst, dass wir ab Anfang 2025 in Fallout 76 in die Rolle eines Ghuls schlüpfen dürfen.

KoreanGeorge wiederum fände es spaßig, ein Mitglied der Enklave zu spielen, einer militärischen Schattenorganisation in Fallout. Nebenbei bemerkt: Die (nahezu) gesamte Lore der Enklave könnt ihr euch in Form eines fast 40-minütigen Videos auf dem YouTube-Kanal Synonymous unter die Netzhäute schieben.

Tja, das Fallout’sche News-Karussell dreht sich momentan im Affenzahn – nicht nur dann, wenn sich Todd Howard höchstpersönlich vors Mikrofon (und die Kamera) bugsiert. Falls ihr jetzt angefixt seid, und unbedingt mehr zu den Ghuls aus der faszinierenden Fallout-Welt erfahren möchtet: Bethesda verriet erst vor wenigen Wochen, wie stark die Ghuls aus der Fallout-Serienadaption wirklich sind.

