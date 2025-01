Die Nintendo Switch 2 im Größen-Check: So stark ist der Unterschied zum Vorgänger

Vor wenigen Tagen war es endlich so weit und der japanische Konzern setzte zum Paukenschlag in der Welt der Videospiele an: Die Nintendo Switch 2 wurde offiziell enthüllt und wir bekamen einen ersten Vorgeschmack hinsichtlich Design und Features serviert.

Gerade die kompakten Maße der ersten Switch waren unter Spielerinnen und Spielern beliebt, ließ sich der gefeierte Handheld-Hybrid doch jederzeit und überall hin mitnehmen. Wie es um die exakten Maße der Switch 2 steht, wissen wir noch nicht genau – dank eines Community-Mitglieds, vergangener Leaks und Gerüchte sowie dem First Look-Trailer bekommt man allerdings eine grobe Vorstellung, wie der Größenunterschied ausfallen könnte.

Auf die Größe kommt es an: Wird die Nintendo Switch 2 ein echter Klopper?

Die Maße können es manchmal einfach doch machen, vor allem dann, wenn ihr wissen wollt, ob die Nintendo Switch 2 denn nun auch wirklich perfekt in euren Schrank passt oder ihr einen Platz im Regal für sie freiräumen müsst. Auch eine Idee davon, wie sich das neue Gadget denn in der Hand anfühlen wird, kann der Größenvergleich mit seinen Vorgängern womöglich erst einmal liefern.

Glücklicherweise hat Reddit-Nutzer und Nintendo Community-Mitglied HertzBurst mit der Hilfe vergangener Leaks und Nintendos erstem Blick auf die Switch 2 die Möglichkeit genutzt und uns ein erstes Vergleichsbild über das Netzwerk zur Verfügung gestellt. Darauf zu sehen: Die Switch 2, unter der sich mit der Switch OLED, der ursprünglichen Konsolengeneration und des kleinen Geschwisterchens, der Switch Lite, alle bisherigen Modelle übereinandergestapelt tummeln.

Die Maße aller vier Konsolen findet ihr für den präziseren Vergleich auch noch einmal hier:

Bildschirmdiagonale Abmessungen Gewicht Nintendo Switch 2 laut Leaks 7,8 bis 8 Zoll bislang unbekannt bislang unbekannt Nintendo Switch OLED 7 Zoll ohne Joycons: 176 x 102 x 14 mm

mit Joycons: 242 x 102 x 29 mm ohne Joycons: 319 g

mit Joycons: 420 g Nintendo Switch 6,2 Zoll ohne Joycons: 173 x 102 x 14 mm

mit Joycons: 238 x 102 x 29 mm ohne Joycons: 297 g

mit Joycons: 398 g Nintendo Switch Lite 5,5 Zoll 208 x 91 x 29 mm 277 g Nintendo Switch-Maße im Vergleich

Natürlich handelt es sich hierbei lediglich um einen groben, nicht weiter bestätigten Vergleich. Wie sich die Nintendo Switch 2 am Ende tatsächlich anfühlt und mit welchen Maßen sie kommt, wissen wir womöglich aber schon im April, denn Nintendo hat ein eigenes Direct-Event rund um die Switch 2 angekündigt, auf dem Preis, Releasetermin und eben auch die Abmessungen der neuen Konsolengeneration verraten werden könnten.

Quelle: Reddit / HertzBurst