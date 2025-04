Die Sims: Neues Spiel enttäuscht schon vor Release – „Eine verdammte Tragödie“

Wo bleibt Die Sims 5? Fans warten seit elf langen Jahren auf eine Fortsetzung der beliebten Lebenssimulation. Stattdessen fokussiert sich Publisher EA aber auf andere Projekte, die bisher jedoch auf weniger Begeisterung stoßen.

Ein Video zu einem in Entwicklung befindlichen Spiel hat kürzlich auf inoffiziellem Weg das Internet erreicht und muss sich dort enttäuschte Reaktionen über sich ergehen lassen. EA bleibt währenddessen weiterhin still und lässt Fans mit ihren Sorgen allein.

Die Sims: Playtest von neuem Mobile Game geleaked

Sechs Minuten Gameplay eines Die Sims-Ablegers sind frisch auf YouTube aufgeploppt. Laut dem Titel des Uploads, in dem die Bezeichnung „Sims City Life Game“ fällt, und offensichtlichen Hinweis innerhalb des Bewegtbildmaterials, handelt es sich bei dem präsentierten Spiel um ein Mobile Game. Das geteilte Video soll einen frühen Playtest zeigen, an dem Kanal-Inhaber*in ENG_K3 wie es scheint selbst teilgenommen und davon Aufnahmen erstellt hat.

Hier das besprochene Video:

Bekannte Features der Reihe sind hier in heruntergebrochener Form enthalten. So erfolgt die Charakterauswahl über einige grobe Entscheidungen zu Körperform, Haarfarbe, Kleidung, etc. Ein Levelsystem mit wechselnden Aufgaben, für die Simoleons verdient werden können, ist ebenfalls zu erkennen. Ebenso wie die Anzeige von vier Bedürfnissen am unteren Rand des Bildschirms, eines davon Hunger.

Der Sim von ENG_K3 streift frei beweglich durch eine Stadt, interagiert mit anderen Charakteren und hangelt sich an Mini-Quests entlang, wie etwa dem Auftrag, einen Wunschbrunnen zu nutzen. Von möglichen Mikrotransaktionen oder der Begrenzung täglicher Energie ist noch nichts zu erahnen.

Nicht das, was sich Fans erhofft haben

Durch die Community von Die Sims geht nach der Betrachtung des Videos ein lautes Seufzen. Ein neues Mobile Game wurde sich nicht gewünscht, sondern viel eher ein vollwertiger neuer Ableger mit umfangreicheren und verbesserten Inhalten, keine abgespeckte App. „Es sieht einfach so basic aus und ich will Die Sims nicht auf meinem Handy spielen“, meldet sich beispielsweise ein*e Nutzer*in in einem Reddit-Thread zu dem Thema. Eine weitere Person äußert ihre Kritik mit den Worten: „Also war Project Rene die ganze Zeit ein neues Mobile Game. Eine verdammte Tragödie„.

Hier der besprochene Reddit-Thread:

Ob es sich jedoch wirklich um Project Rene handelt, oder ein ganz anderes Spiel, ist bisher nicht klar. Die Inhalte des geleakten Videos decken sich mit dem Bildmaterial zu „City Life Game with Friends„, einem Eintrag zu einem bevorstehenden Spiel von EA im deutschen Google Play Store. Möglicherweise ist dies der Deckname für das ebenfalls bereits erwähnte Project Stories, welches von Anfang an als Mobile Game vorgestellt wurde.

Wirklich sicher können wir nur sein, dass Die Sims 5 im traditionellen Sinne erstmal nicht passieren wird. Darüber kann nur der Early Access-Release der konkurrierenden Life-Sim inZOI hinwegtrösten, welche wir selbstverständlich schon für euch getestet haben.

