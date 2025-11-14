Steam: Diese 3 neuen Gratis-Games könnt ihr jetzt spielen

Das Wochenende steht vor der Tür und ihr braucht noch was zum Zocken? Da ist natürlich Steam die richtige Anlaufstelle, denn dort erwarten euch regelmäßig neue Spiele, ja manchmal sogar komplett gratis.

Drei kostenfreie Neuerscheinungen aus dem November wollen wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten und präsentieren euch einen abgespaceten Idle Clicker, ein verrücktes Abenteuer rund um Kekse und Süßigkeiten sowie ein Retro-Multiplayer-Rollenspiel

Steam: Space-Café und Süßigkeitenland

Ihr befindet euch auf einer pulsierenden Raumstation, auf der fleißige Alien ihrer höchst wissenschaftlichen Arbeit nachgehen. Aber in einer grundlegenden Sache sind die Außerirdischen genau wie wir Menschen, denn sie brauchen Koffein, um verlässlich zu funktionieren. Also baut ihr in Starbrew Station euer kleines Kaffee-Imperium auf. Nicht bloß ein Café, nein, alle vom Anbau bis zur Röstung der Bohne. Über 35 einzigartige Alien-Einheiten könnt ihr anstellen, um den perfekten Arbeitsablauf über sechs Raumschiffdecks zu automatisieren. Die futuristische Mischung aus Idle Clicker und Simulation ist ab heute gratis auf Steam erhältlich.

Ebenfalls heute könnt ihr in das kleine Indie-Rollenspiel namens The Witch’s Fabulous Cracker Show, das euch der Publisher mit dem lustigen Namen Knusperhaus Games präsentiert. Der Name ist Programm, denn die böse Hexe will mit einem riesigen Kuchen Kinder in ihr Haus locken. Und da „Lara Croft mit ihrem nächsten Remake beschäftigt ist, der Master Chief Urlaub auf Hawaii macht und Link wieder einmal Zelda retten muss, bleibt nur noch ihr“, wie es auf der Steam-Seite heißt.

In einer Mischung aus Retro-Action-RPG und Puzzle-Game trefft ihr in der Cracker Show auf seltsame Gestalten wie „den Klub der toten Tiere oder den nervigen Rettich-Mann“. Das kurzweilige, circa zwei Stunden lange Spiel stattet euch mit der Karamell-Kanone aus, führt euch auf das Brezel-Festival und gibt euch einen klassischen Soundtrack von Bach und Tschaikowski auf die Ohren.

Last but not least dürft ihr seit letzter Woche in das MMORPG Ancible Online starten. Wenn Stardew Valley ein Fantasy-Rollenspiel wäre, dann würde es bestimmt so aussehen. Die Mischung aus Crafting, Erkundung und Kampf spiegelt klassische Rollenspielmechaniken wider; alleine oder zusammen mit anderen Spieler*innen könnt ihr mit verschiedenen Klassen und Waffen die Welt von Veridia erkunden. Das Spiel befindet sich derzeit im Early Access. Weitere Gratis-Titel auf Steam haben wir hier für euch zusammengetragen.

