Letzte Chance bei PlayStation Plus: Diese 11 Spiele verlassen das Abo im Januar

Sony gewährt seinen Spieler*innen im Rahmen des PlayStation Plus Abos regelmäßig Zugriff auf neue Spiele und – je nachdem, welches Abo-Modell ihr euch gönnt – auch Zugriff auf einen großen Fundus von Spielen aus der Bibliothek.

Damit diese nicht aus allen virtuellen Nähten platzt, müssen dann und wann einige Spiele weichen. Im Januar 2025 sind von diesem Schicksal elf Titel betroffen – und darunter sind einige sehr namhafte Spiele. Überlegt euch also, ob ihr nicht vielleicht die letzte Chance ergreifen wollt.

PlayStation Plus: Letzte Chance für einige Kult-Games

Wirklich tief in alle diese Titel hineinzukommen, ist in der übrigen Zeit eigentlich kaum möglich – aber zum Antesten oder Abhaken einiger absoluten Spieleklassiker sollte es allemal reichen. Opulente Third-Person-Shooter mit Explosions-Orgien, legendäre JRPG-Vorreiter, ergreifende Narrative Adventures und ein absoluter Survival Horror-Klassiker: Diese elf Titel verlassen im Januar 2025 das PlayStation Plus-Abo (via Resetera):

Resident Evil 2 Remake

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 Reloaded

Street Fighter – 30th Anniversary Collection

Secret of Mana

Legend of Mana

Life is Strange

Life is Strange: Before the Storm

DragonBall FighterZ

Pure Hold’em World Poker Championship

Wenn ihr euch also noch einmal mit Ryu, Chun-Li, Son Goku oder Vegeta auf die Mütze geben, Ölraffinerien in der Hand eines Diktators in die Luft jagen oder ein paar Blinds spielen wollt (als wüsste seit Balatro noch irgendjemand, wie richtiges Poker funktioniert), dann habt ihr noch bis zum 21. Januar Zeit.

Gleichzeitig gibt es in der Liste schon jetzt ein paar Neuzugänge, unter anderem Forspoken und Sonic Frontiers. Welche 15 „Gratis-Spiele“ ihr ab heute neu im PlayStation Plus-Abo begrüßen dürft, könnt ihr hier lesen.

