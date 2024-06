Diese Woche erscheinen vier neue kostenlose Spiele auf Steam

Nicht jedes Spiel auf der Plattform Steam will euch sofort an die Brieftasche: Manche Titel gibt es auch von ihrem Release an kostenlos abzugreifen. Von dieser Sorte ist aktuell wieder ein neuer Schub bereit zur Veröffentlichung.

Diese Woche erwartet euch eine bunte Mischung aus neuen Free-to-Play-Titeln, mit denen ihr auch ohne zusätzliche Investitionen in den Genuss einer wachsenden Steam-Bibliothek kommt. Wir verraten euch, um welche Games es sich dabei handelt.

Welle 1 an neuen, kostenlosen Spiele auf Steam: Burning Skies Arcade und Hidden Robo Cats

Neben kostenlosen Demos und Einstiegsversionen verschiedener Spiele erscheinen auf Steam außerdem regelmäßig vollwertige, wenn auch meist kürzere Titel, die euch keinen Cent abverlangen. Als Nächstes an der Reihe sind hierbei am 4. Juni 2024 Burning Skies Arcade und Hidden Robo Cats.

Burning Skies Arcade sagt euch wahrscheinlich zu, wenn ihr auf der Suche nach einer Dosis Oldschool-Arcade-Action seid. In diesem Shoot’em’Up nach Retro-Rezept manövriert ihr einen Jet durch die feindlichen Truppen von Leutnant Blitz. Feindliche Vehikel beben unter eurem Beschuss, während ihr gleichzeitig darauf achten müsst, ihren Gegenangriffen auszuweichen. Auf der Steam-Seite von Burning Skies heißt es, es sei „ein kurzer und kostenloser Liebesbrief an die Arcade-Spiele der 80er Jahre“.

Hidden Robo Cats wiederum ist ein knuffiges kleines Suchspiel, bei dem ihr einhundert versteckte Katzen in einer Roboter-Fabrik aufspüren müsst. Bei diesem virtuellen Wimmelbild könnt ihr entweder entspannt eine Mieze nach der anderen entdecken, oder die Schärfe und Schnelligkeit eurer Auge gegen eine laufende Stoppuhr testen. Wenn ihr den Rätselspaß weg gesnackt habt, findet ihr in derselben Reihe auch Hidden Winter Cats kostenlos auf Steam.

Welle 2 an neuen, kostenlosen Spiele auf Steam: Sneak Peak und BattleCore Arena

Am 6. Juni 2024 geht es weiter mit Sneak Out, bei dem mehrere Spieler*innen sich in einem magischen Schloss vor einem Jäger verstecken müssen. Bis zu fünf von ihnen können gemeinsam oder auch als skrupellose Einzelgänger*innen gegen die böse Gestalt antreten, von der sie heimgesucht werden. Statt den offenen Kampf zu suchen, vertrauen sie dabei eher auf sichere Versteckmöglichkeiten, verdeckte Fortbewegungsformen und trickreiche Fallen. In der Rolle des Jägers gilt es, diese Sperenzien zu unterbinden, und alle Pinguine zu erwischen.

Neben Sneak Out erreicht außerdem BattleCore Arena am 6. Juni 2024 Steam mit einem leeren Preisschild. In dem Free-to-Play-Titel steht der Wettkampf mit anderen Spieler*innen im Vordergrund. Als motorisierte Sphäre, die als Core bezeichnet wird, rollen und springen die Teilnehmer*innen durch eine Arena, um am Ende als stärkster Ball daraus hervorzugehen. Zum Sieg gelangt man hierbei nicht mit Pazifismus, sondern nutzt die Kraft von Waffen.

Immer hungrige Schnäppchen-Jäger*innen dürfen sich diese Woche natürlich auch im Epic Games Store wieder ein Gratis-Spiel in die Tasche stopfen, das im Gegensatz zu unserer heutigen Steam-Auswahl normalerweise etwas kostet.

Quelle: Steam