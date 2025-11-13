Dieser PlayStation-Held kehrt mit neuem Spiel zurück – aber anders als ihr denkt

Ein wahrhaft ikonisches Duo aus der PlayStation-Familie meldet sich zurück mit einem neuen Spiel. Ratchet & Clank, das sowohl mit Worten als auch Waffen schlagkräftige Duo aus Lombax und Roboter, gibt sich nach vier Jahren Abstinenz die Ehre.

Damals schlitterten die Helden in Rift Apart, einem der ersten PlayStation 5-exklusiven Spiele, durch Raum und Zeit. In Ratchet & Clank: Ranger Rumble erlebt ihr sie jedoch auf einer anderen Plattform – und in völlig neuem Gameplay.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble auf ungewohnter Plattform

Im neuesten Ableger der Erfolgsreihe um den gewieften Mechaniker Ratchet und seinen cleveren Roboterkumpel Clank werdet ihr allerdings kein Abenteuer im Plattformer-Stil erleben. Vielmehr präsentiert sich Ranger Rumble als ein Multiplayer-Arenashooter. Mit vielen bekannten (und vielleicht auch weniger bekannten) Charakteren aus der illustren Spielereihe tretet ihr solo oder in Teams in Online-Schlachten gegeneinander an.

Einen Trailer zu Ratchet & Clank: Ranger Rumble könnt ihr hier sehen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die verschiedenen Kampfplätze zeigen sich dabei bunt und verrückt, es kommt das spieletypische charmante Chaos auf. In drei Modi – unter anderem dem Ballspiel BlastBall sowie Bolt Rush, wohl eine Art Capture the Flag – springt, schießt, grindet und rutscht ihr durch die an Schauplätze aus den Spielen angelehnten Arenen.

Lesetipp: Noch mehr Rumble gefällig? Auch Sonic lädt zur bunten Multiplayer-Sause

Allerdings mit einem bittersüßen Nachgeschmack: Das Spiel erscheint nur für Mobilgeräte. Gerade für eine Marke, die ihre Titel zunächst immer exklusiv für die PlayStation-Konsolen herausbringt, ein seltsamer Schritt. „Die wahren Spieler*innen – euer ursprüngliches Publikum – erwartet dies auf der PS5“, wird Entwicklerstudio Insomniac in den Kommentaren unter dem Trailer adressiert.

Tatsächlich zeigen sich viele enttäuscht, dass sich dieser durchaus interessante Take auf das Ratchet & Clank-Franchise ausschließlich auf Smartphone und Co. abspielen soll. Auf der offiziellen Homepage des Spiels kann man sich schon einmal registrieren; ein Veröffentlichungsdatum von Ratchet & Clank: Ranger Rumble wurde noch nicht bekannt gegeben. Gleichzeitig bewegt sich jedoch auch ein anderes populäres PlayStation-Franchise auf Abwegen.

Quellen: rangerrumble.com, YouTube / Ratchet & Clank: Ranger Rumble