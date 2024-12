Dieses Horror-Spiel ist komplett kostenlos – Metal Gear Solid meets Silent Hill

Spielerisch hochwertiges Gaming ist stets mit Triple-A-Dreiklang behangen, ist Sequel, Prequel oder Requel (ja, gib’s wirklich) irgendeiner alteingesessenen Reihe und brennt mit mittlerem, zweistelligem Kaufpreis ein Loch in euer Portemonnaie? Aber nicht doch! Ein kostenlos beziehbares Indie-Game vom Schlage eines Funeralopolis: Last Days demonstriert längst eindrucksvoll: Die Szene der unabhängigen Spieleentwickler*innen ist nicht nur genialisch, sondern liefert funkelndes Gaming-Gold ab.

Dieses Horror-Spiel erinnert einerseits an die 32-Bit-Ära, andererseits zupft euch die Gruselei nicht etwa mit Zombie-Horden eine Gänsehaut – wie ein Resident Evil. Stattdessen dürft ihr euch auf eine Optik gefasst machen, die an das allererste Metal Gear Solid gemahnt. Erzählerisch winken Parallelen zu Silent Hill 4: The Room.

Was ist Funeralopolis: Last Days?

In der Print-Ausgabe unserer englischsprachigen Kolleg*innen von PC Gamer wurde Funeralopolis: Last Days mit Vagrant Story verglichen. Und tatsächlich: Das Actionrollenspiel aus dem Hause Square Enix, feierte nicht nur vor fast 25 Jahren seinen Release, sondern bietet eine ähnlich atmosphärische Grafik wie unser Horror-Spiel Funeralopolis. So viel zur Grafik. Und spielerisch? Werdet ihr zuerst in die Ego-Perspektive geworfen, danach in euer unheilvolles Apartment verfrachtet.

Über das Radio hört ihr unheilvollen Berichten zu besorgniserregenden Ereignissen, die sich über die gesamte Stadt verteilt ereignen. Eine dieser Begebenheiten hat sich direkt in eurem eigenen Apartment zugetragen – eine unvorteilhafte Ausgangslage, mit der ihr nun klarkommen müsst.

Über eine Minute vollgestopft mit dezentem Horror: Der Trailer zu Funeralopolis macht Lust auf mehr (Gänsehaut-Feeling).

Die Gruselei von BananaJeff setzt auf eine starke Story, reichlich Text und eine lineare Erzählweise – zudem auf eher zurückhaltende Horror-Elemente. Auch Angsthasen dürfen demnach reinspielen. Unterm Strich dürft ihr mit einer Spielzeit von ungefähr einer Stunde rechnen; ganz kostenfrei schiebt ihr euch Funeralopolis: Last Days bei itch.io auf eure Festplatte. Wahlweise hinterlasst ihr dem Ein-Mann-Spielentwickler BananaJeff eine Geldspende für seine Mühen.

Welchen Spielen ähnelt das Indie-Horror-Game Funeralopolis?

Ach, und apropos Vergleiche mit Retro-Tilten wie Vagrant Story: Ebenfalls bei unseren Kolleg*innen von PC Gamer wird Indie-Spiel aus einem simplen Grund mit Silent Hill 4: The Room verglichen: Auch in Funeralopolis trefft ihr ein unheimliches Loch an. Damit mit Vergleichen nicht genug – denn ästhetisch fühlt sich The Gamer an die ersten beiden Metal Gear Solid-Spiele erinnert. Zugegeben: Wenn dieser Indepentent-Geheimtipp neben zugkräftige Namen wie Metal Gear Solid oder Silent Hill gelegt wird, soll das Aufmerksamkeit erzeugen.

Aber mal ehrlich: Wenn ein Horror-Spiel nicht nur kostenlos ist, sondern auch eine immersive Spielerfahrung bietet, hat es sich jedwede Aufmerksamkeit verdient. Wer hingegen seine Horror lieber in der Geschmacksrichtung Survival hat: Ein Resident Evil 2 Remake gibt es ab sofort auch für eure Apple-Devices – aktuell sogar echt günstig bepreist.

Quellen: PC Gamer / #404 January 2025, itch.io / @BananaJeff, The Gamer