Dieses PlayStation-Spiel soll nach ewiger Zeit endlich auf den PC durchbrechen – „Ich brauche das“

Exklusivität von Spielen auf ihren hauseigenen Plattformen kann wirklich nervig sein, ist aber glücklicherweise mittlerweile ein kleineres Problem als noch vor einigen Jahren. Viele neue Releases kündigen sich direkt für mehrere Geräte an oder planen deren Berücksichtigung zumindest zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Sogar rückwirkend räumen Titel mit dem Vorhängeschloss auf, so wie es aussieht, bald auch eine ursprünglich der PlayStation vorbehaltene Veröffentlichung.

Darauf deutet ein kürzlich von der Community aufgedeckter Hinweis hin, über dessen Gewicht jetzt heiß diskutiert wird. Während viele Fans hoffen, dass hinter dem Gerücht die Wahrheit steckt, wundern sich einige darüber, nicht schon um einiges früher von einer entsprechenden Portierung erfahren zu haben.

Von der PlayStation endlich rüber zum PC: MLB the Show macht sich angeblich bereit für den Sprung

Wenn ihr mit der Abkürzung MLB etwas anfangen könnt, gehört ihr schon mal zur richtigen Zielgruppe der Spielereihe MLB The Show. Allen anderen sei kurz gesagt, dass damit die drei Worte Major League Baseball zusammengefasst werden, gemeint ist die Profi-Liga des Baseball in Nordamerika. Die zugehörige Videospielsimulation existiert bereits seit 2006 und hat seitdem einige Ableger hervorgebracht, der neuste davon MLB The Show 25. Es dauerte allerdings eine ganze Weile, bis PlayStation bereit war, die Exklusivität der Serie zu brechen.

Erstmals schaffte es MLB The Show 21, sich von diesen Ketten zu lösen und auf die Xbox One und die Xbox Series X rüberzuwandern. Der Nachfolgetitel holte dann die Nintendo Switch mit ins Boot. Doch auch fast 20 Jahre nach der Schöpfung der Baseball-Simulation wird diese auf dem PC vermisst. Noch länger muss dieser Zustand vielleicht allerdings nicht andauern, denn auf Reddit hat ein*e Nutzer*in vor kurzem einen Beitrag geteilt, der das Rampenlicht auf eine Stellenausschreibung der Sony-Studios in San Diego richtet.

Wie, das gab es noch gar nicht am PC?

Gesucht wird eine Person mit Erfahrung in Programmierung für PCs, die an einem der AAA-Spiele des Entwicklers mitwirken möchte. San Diego Studio hat zuletzt 2017 an einer anderen Marke als MLB The Show gearbeitet, vorige Projekte fallen eher nicht in die AAA-Riege. Guns Up! und High Velocity Bowling sind zwei Beispiele hierfür. Natürlich könnte sich aber am Ende herausstellen, dass es sich um ein ganz anderes Projekt handelt, das sich mit den aktuell zur Verfügung stehenden Hinweisen noch nicht zuordnen lässt.

Für Fans, die ihre Vorfreude über ein MLB The Show auf Reddit mit textlichen Ausrufen wie „Ich brauche das“ ausdrücken, wäre das aber sicher eine traurige Nachricht. Und würde außerdem zusätzliche Verwirrung für solche in der Community stiften, die auf Reddit mit Aussagen wie „Heute habe ich gelernt, dass es MLB The Show nicht für den PC gibt“ reagieren.

In der anderen Richtung passieren gerade übrigens ebenfalls berichtenswerte Vorgänge: Ein bisher nur über den PC (und die Xbox) zugängliches Jump’n’Run hoppelt gerade nämlich in Richtung PlayStation.

