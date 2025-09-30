PlayStation 5: Ersehntes Rollenspiel schon jetzt kostenlos ausprobieren – mit tollem Bonus

Welches Rollenspiel hat das Suffix „mon“ im Namen, erscheint im Oktober und lässt euch unzählige kleine Monster fangen, um sie gegeneinander kämpfen zu lassen? Wie, neben Digimon Story Time Stranger gibt es noch ein anderes, auf das diese Beschreibung zutrifft?

Egal, die Nintendo-Konkurrenz kommt nämlich erst zwei Wochen später, sodass ihr euch zunächst ganz und gar auf den neuen Digimon-Ableger konzentrieren könnt. Und wenn ihr schon länger keinen Berührungspunkt mehr mit der Reihe hattet oder unsicher seid, ob euch die digitalen Monster überhaupt begeistern können, haben wir jetzt erfreuliche Nachrichten für euch.

Digimon Story Time Stranger: Kostenlose Demo spielen und Fortschritt mitnehmen

Auf allen Plattformen, auf denen es sich Digimon Story Time Stranger ab dem 3. Oktober gemütlich macht, könnt ihr nämlich jetzt schon mithilfe einer kostenlosen Demo in das von Fans der Reihe ersehnte Rollenspiel reinschnuppern. Im Klartext bedeutet das: Auf der PlayStation 5, der Xbox Series X|S und Steam lassen sich die letzten Tage Wartezeit spielend leicht überbrücken, indem ihr schon mal anfangt.

Verschwendet ist eure Zeit außerdem keineswegs, wenn ihr das befürchtet: Da die Demo den Anfang des Spiels abdeckt und ihr den Fortschritt mitnehmen könnt, digitiert der Probeausflug gewissermaßen zur Vollversion. Fans kitzeln schon jetzt alles Mögliche aus der Demo heraus, wenn ihr also ein Faible fürs Minmaxen habt, solltet ihr im entsprechenden Subreddit vorbeischauen.

Und was erwartet euch konkret in Digimon Story Time Stranger? Abgesehen von einem neuen Ableger des gleichnamigen Franchise, ein japanisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr die titelgebenden Monster in die verschiedensten, mitunter überaus abgedrehte Formen entwickelt. Auf dem Spiel steht natürlich nichts Geringeres als das Schicksal der Welt, das ihr nur retten könnt, indem ihr durch Zeit und Raum reist.

Der Trailer liefert weitere Infos:

Einen ersten Eindruck davon liefert hoffentlich die kostenlose Demo von Digimon Story Time Stranger, die ihr, wie erwähnt, auf allen großen Plattformen testen könnt. Einzig die Nintendo Switch 2 geht leer aus: Dafür landet dort der eingangs angedeutete andere Titel mit ähnlichen Attributen, Pokémon-Legenden: Z-A, das zuletzt durch kuriose Mega-Entwicklungen auf sich aufmerksam machte.

Quelle: PlayStation Store, Xbox Store, Steam, YouTube / Bandai Namco Entertainment America