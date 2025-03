Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten erobert in Kürze neue Plattform

Rollenspiele gibt es wie Sand am Meer, doch nur wenige von ihnen beschäftigen uns noch lange nach den Credits und regen zum Nachdenken über die Grenzen des Games hinaus an. Disco Elysium ist so ein Rollenspiel.

Ursprünglich 2019 erschienen, bekam das immersive Abenteuer von einem unter Amnesie leidenden Polizisten 2021 mit der Final Cut-Version ein dickes Upgrade und eine vollständige Sprachausgabe. Wurden bislang nur der PC und Konsolen bedient, dürft ihr noch dieses Jahr auf einer weiteren Plattform ermitteln.

Disco Elysium: Das legendäre Rollenspiel demnächst auf Android

Wie das nach dem unfreiwilligen Verlassen mehrerer Entwickler*innen sowie der Klage eines ehemaligen leitenden Game Designers unter neuer Führung segelnde Entwicklerstudio ZA/UM in einer Pressemitteilung verrät, schlägt Disco Elysium im Sommer 2025 für Android-Geräte auf. Weil ihr auf eurem Android-Gerät vermutlich unterwegs zocken werdet, soll das Spiel außerdem entsprechend angepasst werden.

In der Pressemitteilung ist davon die Rede, dass es „für kurze Spiel-Sessions optimiert“ worden sei. Auch „neue 360-Grad-Szenen“ soll es geben, der Port wird gar als „Neuinterpretierung des Spiels“ bezeichnet, der sich „komplett an das Verhalten der heutigen Mobile-Nutzer*innen richtet“. Die ersten beiden Kapitel werden kostenlos spielbar sein, was stutzig macht, wo Disco Elysium doch eigentlich gar nicht in Kapitel unterteilt ist – es handelt sich vermutlich um einen Aspekt der neuen Strukturierung.

Wer das fesselnde Rollenspiel kennt und liebt, wird angesichts dieser Pläne wohl die Augenbrauen hochziehen und tatsächlich klingen die Pläne von Studio ZA/UM eher nach einem erneuten Versuch, Disco Elysium möglichst gewinnbringend auszuschlachten, während die einst führenden Entwickler*innen des Titels längst an ihren eigenen Projekten werkeln. Ein finales Urteil sollten wir uns vielleicht bis zum tatsächlichen Release aufsparen, aber ganz koscher klingt die Android-Umsetzung nicht unbedingt.

Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck abholen, wie die Android-Umsetzung aussehen soll:

Immerhin: Auch nach den ersten beiden kostenlosen Kapiteln wird nur eine einmalige Gebühr für den Rest fällig, Werbung soll es keine geben. Ob das ZA/UM allerdings davon abhält, nicht andere Mikrotransaktionen ins Spiel zu bringen – beispielsweise die Möglichkeit, bei versagten Würfen für ein paar Euronen nochmal zu dürfen – gilt derzeit noch abzuwarten. Bis wir genaueres wissen, solltet ihr unseren Test zu Disco Elysium lesen – und das Spiel auf dem PC oder Konsolen in seiner ursprünglichen Form zocken.

Quelle: Pressemitteilung, YouTube /ZAUM