Disney Dreamlight Valley: Aufregendes neues Update hat ikonische Dschungelbewohner im Gepäck

In Disney Dreamlight Valley stehen mal wieder alle Zeichen auf Update. Die aktuelle Baustelle in der Software bereitet den Weg für gleich zwei neue Freunde, die nach der Fertigstellung euren Besuch erwarten.

Auch ein neuer Sternenpfad ist natürlich in Arbeit, ihr könnt euch also auf eine Reihe frischer Belohnungen einstellen. Zur Vervollständigung streuen sich noch ein paar Gameplay-Anpassungen mit ein, die euch das Leben im Traumtal ein wenig vereinfachen sollen.

Allein durch die zwei kleinen Wörtchen „Hakuna Matata“ dürfte den meisten schon klar sein, welches tierische Duo das nächste Update in Disney Dreamlight Valley als Sprungschanze in die beliebte Lebenssimulation nutzt. Die Rede ist selbstverständlich von Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa, bekannt aus den Filmen zu Der König der Löwen. Passenderweise findet ihr diese zwei aufgeweckten Rabauken in dem zum Franchise gehörigen Gebiet, und zwar bei Tageslicht.

Was den kommenden Sternenpfad angeht, gibt es diesmal eine voll und ganz Rock-lastige Kollektion zum Sammeln. Unter dem Motto „Rock-Konzert“ entstehen Outfits mit Leder und Nieten, die auf einer eigens gestalteten Bühne unter dem Licht der Scheinwerfer strahlen können. Mit dabei sind außerdem Rucksäcke mit schicken Disney-Designs, die euch möglicherweise aus dem echten Leben bekannt vorkommen, wo sie von der Marke Loungefly vertrieben werden.

Schon am 9. Oktober dürft ihr euch in den Pool der neuen Inhalte schmeißen, die Disney Dreamlight Valley mit dem neuen Update für euch bereithält. Neben weiteren Freunden und dem nächsten Sternenpfad verstecken sich auch kleinere Änderungen, wie Möbel im Schaufenster von Dagoberts Geschäft und eine erweiterte tägliche Rotation an Items, mehr Bedienungsoptionen im Baumenü so wie eine zusätzliche Anzeige zum Tracken von Crafting-Aufgaben während des Spiels.

Wenn ihr schon in freudiger Erwartung den Kalender im Blick habt, lohnt es sich dort auch den 10. Oktober einzutragen: Bis dahin erhaltet ihr das Cozy Game Bear and Breakfast nämlich kostenlos im Epic Games Store.

